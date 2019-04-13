آمریکا باید رفتار خود را تغییر دهد/ علاقه ای به دیدن ترامپ ندارم

به گزارش خبرگزاری مهر، درحالی که رسانه‌ها از در پیش بودن سومین دیدار رهبران آمریکا و کره شمالی سخن می‌گویند، «کیم جونگ اون» خواستار تغییر رفتار واشنگتن شده است.

رویترز به نقل از رهبر کره شمالی می‌نویسد: شکست مذاکرات با آمریکا خطر بازگشت به تنش‌های پیشین را افزایش می‌دهد.

اون در این رابطه گفت: علاقه‌ای برای دیدار با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ندارد مگر اینکه آمریکا شیوه درستی را دنبال کند.

رهبر کره شمالی همچنین به آمریکا تا پایان سال جاری میلادی مهلت داد تا تصمیمات خود را در خصوص کره شمالی اتخاذ کند.

دیدار دوم رهبران آمریکا و کره شمالی که در ماه گذشته انجام شد بدون رسیدن به نتیجه‌ای خاص به کار خود پایان داده بود.