حسام الدین جعفری در حاشیه نخستین روز از آخرین اردوی تیم ملی کشتی فرنگی برای حضور در رقابتهای قهرمانی آسیا به خبرنگار مهر گفت: مسافران رقابتهای قهرمانی آسیا از دیروز به خانه کشتی آمدند و دیگر فرنگی‌کاران دعوت شده به اردو هم از امروز به جمع ما ملحق شدند تا آخرین اردوی خود را پشت سر بگذارند.

وی تصریح کرد: رقابتهای کشتی فرنگی قهرمانی آسیا در روزهای ۷ و ۸ اردیبهشت ماه در چین برگزار می‌شود که بچه‌های ما تا زمان اعزام در اردو تمرین خواهند کرد. اردونشینان در نخستین تمرین اردوی کنونی که صبح امروز برگزار شد به دویدن و تمرینات هوازی پرداختند و عصر امروز هم تمرین وزنه در دستور کار دارند.

سرپرست تیم ملی کشتی فرنگی به برنامه‌های آتی این تیم نیز اشاره کرد و گفت: کادر فنی بلافاصله بعد از پایان رقابتهای قهرمانی آسیا به اجرای برنامه‌های ویژه حضور در رقابتهای جهانی خواهد پرداخت. در همین راستا نخستین اردوی ملی پوشان برای حضور در رقابت‌های جهانی از روز ۱۴ اردیبهشت ماه آغاز می‌شود و فرنگی کاران رسماً وارد تمرینات آماده‌سازی خواهند شد.

جعفری ادامه داد: رقابتهای قهرمانی آسیا برای ما از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است چراکه این مسابقات برای مدعیان قاره کهن در کسب امتیاز در رنکینگ اتحادیه جهانی کشتی بسیار مهم و تأثیرگذار است. در نتیجه می‌توان پیش بینی کرد مصاف سخت و حساسی را با رقبای آسیایی خواهیم داشت.

ترکیب تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان برای حضور در رقابتهای قهرمانی آسیا به شرح زیر است:

۵۵ کیلوگرم: رضا خدری

۶۰ کیلوگرم: مهرداد مردانی یا شیرزاد بهشتی طلا

۶۳ کیلوگرم: سامان عبدولی

۶۷ کیلوگرم: حامد تاب

۷۲ کیلوگرم: محمدرضا گرایی

۷۷ کیلوگرم: محمدعلی گرایی

۸۲ کیلوگرم: سعید عبدولی

۸۷ کیلوگرم: حسین نوری

۹۷ کیلوگرم: مهدی علیاری

۱۳۰ کیلوگرم: امیر قاسمی منجزی

بنا بر اعلام حسام الدین جعفری در صورتی که مشکل خروجی مهرداد مردانی تا زمان اعزام به این مسابقات حل نشود، شیرزاد بهشتی طلا جایگزین وی خواهد شد.

رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی آسیا در روزهای ۷ و ۸ اردیبهشت ماه در شهر «شی‌آن» چین برگزار می‌شود.