به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر، با معرفی ۷ فیلم «به دور از ساحل» ساخته کوستادین بونوف از بلغارستان، «به بازی گرفته شدگان» ساخته کارویی اویی مساروش از مجارستان، «خنده» ساخته والریو ماستاندرئا از ایتالیا، «حمید» ساخته اعجاز خان از هندوستان، «سفره ماهی» ساخته پوتیپونگ آرون پنگ از تایلند، فرانسه و چین، «ساشا اینجا بود» ساخته ارنستاس یان کائوس کاس از لیتوانی و «رودخانه عمیق» اولین ساخته ولادیمیر بوتوکوف از روسیه برای حضور در بخش «جام جهان‌نما» (جشنواره جشنواره‌ها)، ۱۴ اثر خارجی این بخش از سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر مشخص شدند.

پیش از این ۷ فیلم «نجات یافتگان تابستان» (Summer Survivors) به کارگردانی ماریا کاوتارادزهاز کشور لیتوانی، «آخرین معامله» (One Last Deal) جدیدترین ساخته کلوس هارواز کشور فنلاند، «رفیق کوچولو» (The Little Comrade) ساخته مونیکا سیمتزازاز کشور استونی، «حیوان» (Animal) ساخته آرماندوبو از آرژانتین، «به هنگام سقوط» (As I Fall) ساخته مگنوس مه‌یر آرنسناز نروژ، «مترجم» (A Translator) ساخته رودریگو باریسو و سبستیانو باریسو، «زمستان بی‌انتها» (Eternal Winter) اولین فیلم بلند آتیلا ساز از کشور مجارستان به‌عنوان آثار حاضر در این بخش معرفی شده بودند.

در بخش «جام جهان‌نما» (جشنواره جشنواره‌ها) سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر ۱۴ فیلم خارجی و ۴ فیلم ایرانی حضور دارند. «جام جهان‌نما» یا «جشنواره جشنواره‌ها» از بخش‌های اصلی ولی غیررقابتی جشنواره جهانی فیلم فجر است. در این بخش فیلم‌هایی از ایران و جهان به نمایش درمی‌آیند که پیش از این از جشنواره‌های مهم جهان جوایزی را کسب کرده‌اند.

آدرس سایت رسمی جشنواره Fajriff.com و پست الکترونیکی جشنواره Info@Fajriff.com است.

سی‌وهفتمین دوره جشنواره جهانی فیلم فجر از ۱۸ تا ۲۶ آوریل ۲۰۱۹ (۲۹ فروردین تا ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸) به دبیری رضا میرکریمی در تهران برگزار می‌شود.