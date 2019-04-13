۲ فقره اشیا تاریخی در پلدشت کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی خرابلو در خصوص جزئیات این کشف اظهارداشت: اشیا کشف شده، دو ظرف شیشه‌ای هستند که قدمت آنها به اواسط دوره اسلامی باز می‌گردد و قدمتی ۷۰۰ ساله دارند.

وی با بیان اینکه مأموران پلیس با تشکیل پرونده یک نفر قاچاقچی عتیقه در این زمینه شناسایی و دستگیر کرده و این قاچاقچی را به مراجع قضائی ارجاع داده اند.

خرابلو با بیان اینکه سرزمین آذربایجان و استان آذربایجان غربی خاستگاه تمدن‌های بسیاری بوده است افزود: این قدمت تاریخی باعث شده که حفاری‌های غیرمجاز بسیاری به بهانه بدست آوردن ثروت و استخراج عتیقه و گنجینه در این استان صورت گیرد.