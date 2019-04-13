حضور تیم فنی شهرداری کرمان در مناطق سیل زده خوزستان

سید مهران عالم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دو دستگاه خودرو (لودر و بابکت) توسط شهرداری کرمان برای پیوستن به ماشین آلات و تیم فنی شهرداری کرمان در خوزستان اعزام می‌شود.

وی ادامه داد: پیش از این نیز هشت دستگاه خودرو سبک و سنگین به همراه تعدادی از مدیران و کارشناسان فنی و اجرایی شهرداری نیز جهت امدادرسانی به هموطنان سیل زده به استان خوزستان اعزام شده‌اند.

شهردار کرمان یادآور شد: شهرداری تمام توان خود را برای یاری رساندن به مردم مناطق سیل زده خوزستان به کار می‌گیرد و در این روزهای سخت در کنار آنها هستیم.