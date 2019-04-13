چشم امیدمان به وزارت ورزش است/ کمیته ملی المپیک کمکی نکرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری، خسرو قمری رئیس فدراسیون دوچرخه سواری پس از بازدید از اردوی تیم ملی استقامت کشورمان در کمپ تیم‌های ملی سطح آمادگی ورزشکاران کشورمان را پیش از مسابقات قهرمانی آسیا مطلوب عنوان نمود و ابراز امیدواری کرد تا به رغم همه کمی و کاستی‌های موجود شاهد موفقیت نمایندگان کشورمان در این دوره از مسابقات خواهیم بود.

قمری گفت: مرحله آخر اردوی تیم ملی استقامت را بالاجبار در تهران برگزار کرده‌ایم و همانطور که پیش تر عنوان کردم مشکلات آب و هوایی و طولانی شدن تعطیلات و ترافیک‌های جاده‌ای امکان این را بوجود نیاورد تا در شرایطی مساعد بتوانیم اردویی قابل قبول را برگزار نمائیم. البته کادر فنی در این مدت تلاش کرده تا ملی پوشان را به فرم ایده آل برساند. امیدوارم این تیم با همه مشکلات و دغدغه‌ها بتواند نتیجه مطلوب را بگیرد که البته شخصاً به این مساله اعتقاد زیادی دارم.

رئیس فدراسیون دوچرخه سواری در ادامه به جلسه اش با صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک اشاره داشت و افزود: هفته گذشته طی جلسه‌ای با رئیس کمیته ملی المپیک در خصوص وضعیت مالی تیم‌های ملی دوچرخه سواری نشستی داشتم و از ایشان درخواست کمک مالی کردم که متأسفانه به درخواست ما پاسخ منفی داده شد و اعلام کردند که نمی‌توانند برای اعزام تیم به مسابقات قهرمانی آسیا و تأمین هزینه‌های تیم به ما کمک کنند!

متأسفانه نمی دانم کمیته المپیک در چه شرایطی باید به ما کمک مالی کند؟!ما امروز برای تأمین پول بلیت پرواز ورزشکاران مان مشکلات زیادی داریم. مسابقات قهرمانی آسیای امسال برای کسب سهمیه المپیک خیلی حیاتی است و در تلاش هستیم تا بتوانیم امتیازات لازم را بدست بیاوریم. ما امروز به کمک مالی کمیته ملی المپیک احتیاج داریم.

خود آقایان می‌دانند که گرانی بلیت و هزینه‌های اسکان تا چه اندازه به ما فشار آورده و انتظار داشتیم کمیته ملی المپیک در این مقطع کنار فدراسیون باشد که آقای صالحی امیری اعلام کردند نمی‌توانند کمکی به فدراسیون دوچرخه سواری در این مقطع داشته باشند.

اردوی تیم ملی را با هزار بدبختی و مشکلات مالی در کمپ آزادی برگزار کردیم که لااقل پول اسکان و هزینه‌های تیم را کاهش دهیم. باور کنید بچه‌های دوچرخه سواری غیرت به خرج داده‌اند و با همه مشکلات مالی ما پای کار ایستاده‌اند.

قمری در پایان اظهار داشت: در این چند هفته یک شب راحت نخوابیده‌ام و مدام فکر رفع مشکلات مالی مان هستیم. قبول دارم که در همه جا همین وضعیت وجود دارد اما انتظار دارم در این شرایط سخت کنار ما باشند. البته جلساتی با آقای داورزنی و خانم فرامرزیان داشته‌ایم و قول‌هایی داده شده. امیدواریم بلکه تا دو روز آینده به فدراسیون کمک مالی شود وگرنه متأسفانه نمی‌توانیم تیم را به مسابقات قهرمانی آسیا اعزام کنیم. چشم امیدمان به وزارت ورزش و جوانان هست.