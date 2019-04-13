بررسی مشکلات اساسی جوانان را در دستور کار قرار دهیم

به گزارش خبرنگار مهر، سیده حمیده زرآبادی در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان استان قزوین که روز شنبه در استانداری برگزار شد اظهار داشت: مسائلی که در این جلسه مطرح شد بیشتر در محور کمک به سیل زدگان بود و اینکه در یک مقطع بخواهیم از ظرفیت جوانان استفاده کنیم منطقی نیست.

وی بیان کرد: اگر بخواهیم از این ظرفیت برای کمک رسانی استفاده کنیم باید آموزش‌های تخصصی به جوانان در خصوص حوادث داده شود تا این ظرفیت به صورت کارآمد استفاده شود.

زرآبادی گفت: اعزام چند جوان به صورت احساسی و رفع تکلیف در مناطق سیل زده شاید کارایی لازم را نداشته باشد زیرا ما امروز به کسانی نیاز داریم که بتوانند از نظر روان شناختی هم به آسیب دیدگان کمک کنند.

وی تصریح کرد: از دستگاه‌های متولی انتظار می‌رود بررسی دقیقی از مشکلات مهم جوانان صورت دهند تا بدانیم چه تعداد جوان بدون مسکن، شغل و مجرد داریم و برای آنها تصمیم گیری کنیم.

نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی با ارائه گزارش کوتاهی از سفر به دوحه قطر برای شرکت در کنفرانس بین المجالس اظهار داشت: این نشست هر دو سال یک بار برگزار می‌شود و در کمیته‌های آن در مورد زنان و توسعه پایدار، صلح و امنیت، خشونت علیه زنان و در کمیته جوانان هم مسائل این گروه مطرح شد.

زرآبادی تصریح کرد: یک بیانیه در مورد جولان قرائت شد و از سوی نماینده ایران اقدام اخیر آمریکا در توهین به سپاه هم قرائت شد.

وی بیان کرد: به نظر می‌رسد با مسائلی که کشورهای مختلف مطرح کردند مشارکت حوزه جوانان آنها نیز پایین است که موضوع ورود جوانان به پارلمان‌ها بررسی و مشخص شد

مشارکت سیاسی جوانان از مشکلات سایر کشورها نیز هست.

نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی گفت: در بیشتر کشورها سن ورود به مجلس ۱۸ سال است اما ۲.۲ درصد نمایندگان کشورها از جوانان هستند که باید این موضوع مورد بررسی کارشناسی قرار گیرد و بستر استفاده بیشتر از جوانان در امور سیاسی مهیا شود.