به گزارش خبرگزاری مهر، تفلیس بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب را میزبانی می‌کند که در محل نمایشگاه اکسپوجورجیا از تاریخ ۳۰ می تا ۲ ژوئن ۲۰۱۹ (مصادف با ۹ تا ۱۲ خرداد ۱۳۹۸) برگزارخواهد شد.

ثبت نام برای شرکت کنندگان نمایشگاه آغاز شده است و تا تاریخ ۱۹ آوریل (مصادف با ۳۰ فروردین ۹۸) ادامه خواهد داشت. در سالن شماره ۱۱ نمایشگاه اکسپوجورجیا، انتشارات‌ و سازمان‌های آموزشی مختلف به طورکامل برای دوستداران کتاب ارائه خواهد شد و سالن شماره ۶ به سازمان‌ها و انتشارات‌های کتاب کودکان و نوجوانان اختصاص پیدا می‌کند.

هدف اصلی نمایشگاه کتاب از سال ۱۹۹۷ تا کنون ترویج و تبلیغ خواندن کتاب درگرجستان و توسعه بخش انتشارات است. به طور سنتی، هرسال مهمانان در نمایشگاه بین المللی کتاب ناشرین گرجی و خارجی، دانشگاه‌ها، مدارس، کتاب فروشی‌ها، کتابخانه‌ها، سفارتخانه‌ها، سازمان‌های غیر دولتی و بین المللی شرکت می‌کنند.