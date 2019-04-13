۱۷۵ هزار قطعه جوجه یک روزه قاچاق در کردستان کشف شد

علی خداویسی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به رشد چشم گیر خروج غیر قانونی جوجه یک‌روزه، افزود: مجموع کل کشفیات جوجه یک‌روزه در سال گذشته ۱۷۰ هزار قطعه بوده است و این میزان قاچاق کمتر از هفت روز اول امسال است.

وی با اشاره به دستگیر نشدن افراد مجرم و قاچاقچی در این زمینه، ادامه داد: جوجه‌های یک‌روزه به علت حساس بودنشان، امکان خروج و قاچاق آنها از مسیرهای صعب‌العبور وجود ندارد به همین علت افراد قاچاقچی از مسیرهای هموار عبور می‌کنند و محض مشاهده مأموران نظامی فرار می‌کنند.

وی در خصوص صادرات کالا از مرزهای کردستان، اظهار داشت: در طول بهمن و اسفند ماه سال گذشته ۱۲ میلیون ۷۲۳ هزار کیلو به ارزش ۵۱۶ میلیارد و ۸۱۷ میلیون ریال و از اول تا ۱۵ فروردین ماه سال جاری ۴ میلیون و ۷۹۸ هزار کیلو کالا به ارزش ۱۷۸ میلیارد و از ۲۴۱ میلیون ریال از مرزهای رسمی استان کردستان به کشورهای دیگر صادر شده است.

خداویسی با اشاره افزایش صادرات، گفت: میزان صادرات کالا تا ۱۵ فروردین ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۰ درصد افزایش کیلو و به علت نوسانات ارزی ۲۰۱ درصد افزایش ارزش ریالی داشته است.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز کردستان با بیان اینکه خروج کالاهای اساسی از مرزهای کردستان ممنوع است، یادآور شد: با توجه شرایط فعلی در کشور از ۱۵ فروردین ماه امسال هرگونه صادرات پیاز و سیب زمینی ممنوع است و با متخلفان برخورد قانونی می‌شود.