توسعه صادرات اولویت مهم امسال است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی در حاشیه بازدید از چند واحد صنعتی در استان کرمانشاه در جمع خبرنگاران با اشاره به نامگذاری امسال توسط مقام معظم رهبری اظهار داشت: رونق تولید نیازمند نقدینگی برای واحدهای تولیدی و صنعتی کشور، سرمایه در گردش و تأمین مواد اولیه است.

وی با تاکید بر لزوم تأمین نقدینگی برای واحدهای تولیدی، افزود: امسال این مهم در دستور کار قرار دارد و بانک مرکزی هم طبق دستور رئیس جمهور موظف به تأمین سرمایه در گردش لازم برای حفظ وضعیت موجود واحدهای تولیدی شده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه صادرات یکی از راه‌های رونق تولید است، بیان داشت: امسال توسعه صادرات از اولویت‌های سازمان صنعت، معدن و تجارت است.

وی بیان داشت: توجه به بازارهای خارجی از عوامل مهم رونق تولید است و باید به این امر توجه ویژه داشت.

رحمانی با اشاره به صادرات به کشورهای همسایه عنوان کرد: باید به صادرات به کشور عراق توجه ویژه داشت و در این میان استان کرمانشاه موقعیت و فرصت‌های صادراتی کم نظیری دارد.

وی ادامه داد: در سال گذشته ایران رتبه اول صادرات به عراق را به خود اختصاص داده است و امسال هم باید به کشور عراق توجه بیشتری داشته باشیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: توجه به صادرات می‌تواند موجب رونق تولید در داخل کشور و فعال شدن واحدهای تولیدی شود.