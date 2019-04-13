پوستر انگلیسی «سونامی» رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فیلم، پوستر انگلیسی فیلم سینمایی «سونامی» نخستین ساخته میلاد صدرعاملی در آستانه اکران در جشنواره جهانی فیلم فجر با طراحی مهدی طالقانی رونمایی شد.

مهدی طالقانی پیش از این طراحی پوستر «همه می‌دانند» ساخته اصغر فرهادی و «دزدان فروشگاه» ساخته هیروکازو کورئیدا برنده نخل طلای هفتاد و یکمین جشنواره فیلم کن را در کارنامه کاری خود ثبت کرده است.

بهرام رادان، مهرداد صدیقیان، علیرضا شجاع نوری، رعنا آزادی‌ور، فرشته حسینی، علی استادی، علیرضا ورزنده، امیر شریعت، با حضور امیرمهدی ژوله و محمدرضا غفاری و صدای ستاره پسیانی، بازیگران «سونامی» هستند.

این فیلم سینمایی به چالش‌های رقابتی ورزشکاران می‌پردازد و فیلمنامه آن را میلاد صدرعاملی و علی اصغری به طور مشترک به نگارش درآورده اند.

«سونامی» محصول مؤسسه فرهنگی، هنری سبز میلاد فیلم است.

تهیه این فیلم سینمایی را علی سرتیپی بر عهده دارد.