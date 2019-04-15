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۲۶ فروردین ۱۳۹۸، ۹:۵۲

جلیلوند در گفتگو با مهر:

اقدام آمریکا منجر به افزایش فعالیت‌های سپاه خواهد شد

اقدام آمریکا منجر به افزایش فعالیت‌های سپاه خواهد شد

کارشناس مسائل بین‌الملل گفت: اقدام اخیر آمریکا در تروریستی نامیدن سپاه، نه تنها موجب کاهش فعالیت های سپاه نخواهد شد بلکه افزایش آن را هم به دنبال خواهد داشت.

محسن جلیلوند کارشناس مسائل بین‌الملل در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اقدام آمریکا در قرار دادن نام سپاه به عنوان سازمانی تروریستی، اظهار داشت: تصور آمریکا این بود که تحریم‌ها اثر می‌کند و بحران‌های داخلی نظام را متزلزل می‌کند، اما این خواسته آنها نه تنها محقق نشد بلکه ایران همچنان در مسیر پیشرفت حرکت می‌کند.

وی ادامه داد: باید دید این نیروهای تندروی آمریکایی تا کجا می‌خواهند این قبیل سیاست‌ها را دنبال کنند و اقدام بعدی آنها چیست.

جلیلوند با بیان اینکه اقدام آمریکا صرفاً سیاسی است، گفت: اقدام اخیر آمریکا نه تنها موجب کاهش فعالیت‌های سپاه نخواهد شد بلکه افزایش آن را هم به دنبال خواهد داشت.

این کارشناس مسائل بین الملل ادامه داد: اگر قرار باشد سپاه عقب نشینی کند که آنها یک گام دیگر جلو می آیند و به نفع ایران و سپاه هم نیست که این کار صورت بگیرد. این یک اصل است که اگر ما یک قدم عقب بنشینیم آنها سه قدم جلو خواهند آمد.

کد مطلب 4589181
محمد مهدی ملکی

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