محسن جلیلوند کارشناس مسائل بین‌الملل در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اقدام آمریکا در قرار دادن نام سپاه به عنوان سازمانی تروریستی، اظهار داشت: تصور آمریکا این بود که تحریم‌ها اثر می‌کند و بحران‌های داخلی نظام را متزلزل می‌کند، اما این خواسته آنها نه تنها محقق نشد بلکه ایران همچنان در مسیر پیشرفت حرکت می‌کند.

وی ادامه داد: باید دید این نیروهای تندروی آمریکایی تا کجا می‌خواهند این قبیل سیاست‌ها را دنبال کنند و اقدام بعدی آنها چیست.

جلیلوند با بیان اینکه اقدام آمریکا صرفاً سیاسی است، گفت: اقدام اخیر آمریکا نه تنها موجب کاهش فعالیت‌های سپاه نخواهد شد بلکه افزایش آن را هم به دنبال خواهد داشت.

این کارشناس مسائل بین الملل ادامه داد: اگر قرار باشد سپاه عقب نشینی کند که آنها یک گام دیگر جلو می آیند و به نفع ایران و سپاه هم نیست که این کار صورت بگیرد. این یک اصل است که اگر ما یک قدم عقب بنشینیم آنها سه قدم جلو خواهند آمد.