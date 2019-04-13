تشریح اقدامات انجام شده در خصوص وقوع سیلاب در سطح کشور

مرتضی سلیمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات انجام شده در خصوص وقوع سیلاب در کشور اظهار کرد: اقداماتی که هلال‌احمر در خصوص وقوع سیلاب در کشور انجام داده است، شامل اعلام وضعیت زرد (هوشیار باش) از سوی سازمان امداد و نجات بر اساس اخطاریه‌های صادره از سوی سازمان هواشناسی، آماده‌سازی طرح‌های عملیاتی به تفکیک شعب، پیش‌بینی اماکن قابل استفاده جهت اسکان اضطراری، تقویت و شارژ انبارهای امدادی استان‌ها از تجهیزات و اقلام اسکان و تغذیه اضطراری، استقرار بالگردهای امدادی در نقاط حادثه‌خیز جهت امدادرسانی و آماده‌باش بیش از ۱۴۰۰ پایگاه و پست موقت و سیار امداد و نجات بوده است.

وی افزود: اعلام وضعیت نارنجی (هشدار) به استان‌های در معرض خطر، بررسی نیازمندی‌های استان‌ها و تقویت انبارهای امدادی، خرید اقلام ضروری مواد غذایی و زیستی برای استان‌ها و تقویت مجدد انبارهای امدادی، هماهنگی جهت حضور قایق‌های امدادی در منطقه آق‌قلا در استان‌های گلستان و خوزستان، استقرار و افزایش بالگردهای امدادی در استان‌های گلستان، ایلام، خوزستان و لرستان، استفاده از ظرفیت بالگردهای نظامی جهت توزیع اقلام امدادی، اعزام نیروهای عملیاتی از استان‌های معین به گلستان، لرستان، ایلام و خوزستان و تهیه نقشه‌های مناطق آسیب‌دیده بر پایه GIS از شهرها و روستاهای آسیب‌دیده، از دیگر اقدامات انجام شده در استان‌های کشور بوده است.

رئیس سازمان امداد و نجات هلال‌احمر در پایان یادآور شد: اعزام تیم‌های واکنش سریع استان‌های معین به همراه بالگرد به استان لرستان، حضور نیروهای جوان و داوطلب برای امدادرسانی و کمک به آسیب‌دیدگان از سیل در استان‌های گلستان، لرستان و خوزستان، فعالیت تیم‌های بهداشت و درمان اضطراری در استان‌های گلستان و لرستان، آماده‌سازی طرح عملیاتی ویژه برای روند امدادرسانی در شهرستان پلدختر و معمولان، ارسال محموله‌های امدادی جهت تقویت انبارهای هلال‌احمر توسط هواپیما به استان‌های لرستان و خوزستان، دریافت کمک‌های نقدی و غیرنقدی هموطنان، هماهنگی و ورود تجهیزات و اقلام اهدایی خارج از کشور، ایجاد سیستم مخابراتی پایدار در شرایط بحران در بستر ماهواره و فعال‌سازی ارتباط بی‌سیم دیجیتال در خرم‌آباد، پلدختر و اهواز هم از دیگر اقدامات هلال‌احمر در خصوص وقوع سیلاب در سطح کشور بوده است.