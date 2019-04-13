به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور با ارسال بخشنامه‌ای، کلیه شرکت‌های دولتی مشمول ماده (۴) قانون محاسبات عمومی کشور و ماده (۴) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت را ملزم کرد تا ضمن معرفی نماینده تام‌الاختیار خود به دفتر امور شرکت‌های دولتی در وزارت امور اقتصادی و دارایی، اطلاعات خود را در «سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی» تکمیل و بارگذاری کنند.

وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های مادر تخصصی نیز موظفند در خصوص شرکت‌های زیر مجموعه خود اقدامات لازم را انجام دهند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز مکلف شد امکانات مورد نیاز به منظور دسترسی به این سامانه را فراهم نموده و گزارش عملکرد دستگاه‌های اجرایی یادشده موضوع این بخشنامه را در مقاطع زمانی شش ماهه به دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارسال کند.

لازم به ذکر است؛ این بخشنامه در راستای مصوبه مجلس مبنی بر شفاف سازی بودجه و حقوق شرکت‌های دولتی، ابلاغ شده است.