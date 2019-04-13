دوحه از گفتگوهای بدون پیش شرط برای حل بحران استقبال می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «محمد بن عبدالرحمن» وزیر خارجه قطر در جریان کنفرانس خبری خود با «هایکو ماس» همتای آلمانی اش با اشاره به بحران خلیج فارس تاکید کرد: قطر از گفتگوهای بدون پیش شرط بر اساس قوانین بین المللی و بدون نقض حاکمیت هیچ کشوری استقبال می کند.

وی در ادامه افزود: امیدوارم برای پایان دادن به بحران منطقه خلیج فارس با تدبیر و حکیمانه عمل شود.

وزیر خارجه قطر تصریح کرد: قطر از طرح کویت در خصوص حل بحران منطقه خلیج فارس استقبال می کند. ما معتقدیم که این ملتها هستند که تاوان این بحران را می دهند.

وی افزود: ما همچنان خواهان آن هستیم که شورای همکاری با قدرت در آینده عمل کند و همه امور به جریان طبیعی خود بازگردد اما باید حسن نیتها ثابت شود.

عربستان، امارات، مصر و بحرین از سال ۲۰۱۷ تاکنون روابط خود را با قطر به بهانه مبارزه با تروریسم قطع کرده اند.