نوزادی با ۳ والد در یونان متولد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیوساینتیست، یک زن یونانی با استفاده از روش جنجالی که دی ان ای سه فرد را ترکیب می‌کند، فرزندی به دنیا آورده است. این نخستین آزمایش کلینیکی در نوع خود برای درمان ناباروری است.

نوزاد پسر مذکور در ۹ آوریل متولد شد. مادر ۳۲ ساله او بارها از طریق IVF تلاش کرده بود باردار شود اما موفق نشده بود. در حال حاضر نوزاد و مادر در سلامت کامل در آتن هستند.

محققان اسپانیایی و یونانی این پژوهش را انجام داده اند. آنها ادعا می‌کنند با انجام این فرایند نقطه عطفی در تاریخ علم پزشکی به وجود آورده اند اما عده‌ای از کارشناسان درباره استفاده از این تکنیک برای درمان ناباروری اظهار نگرانی کردند.

به گفته پزشکان مسئول این پروژه، موفقیت آنها اکنون می‌تواند به زوج‌هایی که در سراسر جهان از ناباروری و بیماری‌های میتوکندری رنج می‌برند کمک کند.

این روش برای کمک به خانواده‌هایی به کار گرفته می‌شود که به بیماری‌های میتوکندریایی کشنده که از مادر به نوزاد منتقل می‌شوند، مبتلا هستند.

بعضی خانواده‌ها چندین کودک خود را به دلیل بیماری‌های غیرقابل درمان میتوکندری از دست داده‌اند. این بیماری باعث می‌شود که فرد انرژی کافی برای ادامه ضربان قلب نداشته باشد.

به هرحال در روش IVF تخمک مادر، اسپرم پدر و تخمک از یک زن اهدا کننده ترکیب شد. روش مذکور spindle nuclear transfer, نام دارد که طی آن میتوکندری دی ان ای که به عنوان نیروگاه سلول شناخته می‌شود را از تخمک مادر اصلی جدا کرده و با DNA سالم تخمک اهدا کننده جایگزین کرده اند. در مرحله بعد تخمک مذکور با کمک اسپرم پدر بارور و به بدن مادر منتقل شد.

نوزاد متولد شده ویژگی‌های ژنتیکی مادر و پدر و اندکی از ژن‌های فرد اهدا کننده تخمک را در خود دارد.

