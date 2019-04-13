به گزارش خبرنگار مهر، برانکو ایوانکوویچ باوجود اینکه یک سال دیگر با باشگاه پرسپولیس قرارداد دارد اما در نشست خبری روز گذشته به گونه‌ای صحبت کرد که بیانگر ناراحتی‌اش از باشگاه و جدایی قریب‌الوقوعش از پرسپولیس بود. برانکو گفت: «هنوز یک سال دیگر قرارداد دارم ولی در فوتبال قرارداد معنای خاصی ندارد! هیچ وقت نمی‌دانید قرار است چه اتفاقی رخ بدهد. مهمترین مسئله برایم این است که از کار کردن با بازیکنانم لذت می برم. اینکه یک، دو و یا ۶ ماه دیگر چه اتفاقی می‌افتد را نمی دانم. در فوتبال همه چیز سریع اتفاق می‌افتد.»

نکته عجیب اما واکنش جعفر کاشانی رئیس هیأت مدیره باشگاه پرسپولیس به صحبت‌های برانکو است. کاشانی در گفتگو با خبرنگار مهر تاکید می‌کند که شخصیت پرسپولیس متکی به فرد نیست و با رفتن یک نفر، شخصیت پرسپولیس لطمه نمی‌خورد. وی قهرمانی‌های پرسپولیس در دو سال اخیر را هم حاصل زحمات مدیران باشگاه می‌داند نه برانکو!

مشروح گفتگوی کاشانی با خبرنگار مهر در ادامه می‌آید:

* خبرگزاری مهر - آقای برانکو روز گذشته طوری صحبت کرد که گویا به زودی از پرسپولیس جدا می‌شود؟ در جریان صحبت‌های سرمربی خود هستید؟

- جعفر کاشانی: باشگاه پرسپولیس شخصیتش متکی به فرد نیست؛ به جمع است. جعفر کاشانی که به تنهایی برای پرسپولیس شخصیت نمی‌آورد. شخصیت را قدیمی‌هایی برای پرسپولیس آورده اند که خیلی از آنها در خاک آرمیده اند. این شخصیت را می‌توانند تبلور ببخشند. با رفتن یا آمدن یک نفر شخصیت پرسپولیس لطمه نمی‌خورد. پرسپولیس باید به روند فرهنگ سازی اش ادامه بدهد.

* اما برانکو دو بار عنوان قهرمانی لیگ را کسب کرده است.

- پرسپولیس دو بار قهرمان شده است. آقای برانکو مربی‌اش بوده است. برانکو تیم را قهرمان نکرده است! مجموع مدیریت باشگاه نتیجه اش شده است قهرمانی! این چیزها را شما می‌نویسید که جعفر کاشانی فکر می‌کند شنلش خیلی چیز است. انسجام مدیریت باشگاه نتیجه اش قهرمانی شده است. تو را به قرآن قلمتان را درست کنید! اگر روزی یک مقدار برنج ناهارشان کم باشد یا پاداششان (جمله را نیمه تمام می‌گذارد) این قهرمانی‌ها حاصل مدیریت باشگاه و حمایت بی دریغ هواداران باشگاه است.

* شاید در سال‌هایی انسجام و همدلی در باشگاه وجود داشته ولی پرسپولیس به خاطر دانش مربیانش و یا مشکلات فنی قهرمان نشده است. با این موضوع موافق هستید؟

- بله ولی وقتی باشگاه منسجم باشد، توانمندی مربی خودش را نشان می‌دهد! اگر معلم گچ و کتاب نداشته باشد باید چه کار کند؟ مدیریت منسجم باشگاه در چند سال و حمایت مسئولان ورزش و هواداران موجب شده باشگاه به روند پیشرفتش ادامه بدهد و امیدوارم این امر کماکان تحقق پیدا کند.

* با توجه به توقف سپاهان و تراکتورسازی چقدر برای قهرمانی پرسپولیس شانس قائل هستید؟

- پرسپولیس تیم بزرگی است و تیم‌های بزرگ هم مشکلات خاص خودشان را دارند که تدبیر و اندیشه خاصی را می‌طلبد. وقتی تیمی قهرمانی می‌شود، نوک پیکان است و همه می‌خواهند آن را از نوک پیکان پایین بکشند. باید مدیریت در باشگاه تداوم داشته باشد و با ثبات، کار را پیش برد.

* منظورتان از اینکه می‌خواهند قهرمان را از نوک پیکان پایین بکشند چه کسانی است؟

- همه می‌خواهند قهرمان را پایین بکشند تا خودشان قهرمان شوند. پرسپولیس می‌تواند هنوز هم نوک پیکان باشد. پرسپولیس از بهترین بچه‌ها و مدیریت برخوردار است. همه اینها به آرامش و همبستگی باشگاه بر می‌گردد. از قدیم گفته اند در خانه‌ای که بزرگ‌تر باشد، آرامش هم هست.

* شما در هیأت مدیره جدید باشگاه هم حضور دارید. برنامه‌های پرسپولیس برای آینده چیست؟

- خیلی‌ها می‌گویند من مدام روی کلمه «باشگاه» تاکید می‌کنم. بله؛ باشگاه باید زیرساخت و امکانات داشته باشد. باید از الان برای ۱۰ سال بعد برنامه داشت و از نخبگان و فرهیختگان استفاده کرد. پرسپولیس دارد به این سمت می‌رود. ما یک استادیوم از شهردار وقت گرفتیم و آن را تجهیز کردیم. در باشگاه هم باید از دو پتانسیل استفاده شود که یکی از آنها هوادارانی هستند که دیده نمی‌شوند. هواداران باید جایگاه داشته باشند و به اصطلاح به بازی گرفته شوند. مگر باشگاه‌های رئال و منچستریونایتد چه کار می‌کنند؟

تمام مردم که نمی‌توانند عضو هیأت مدیره باشند ولی باید فضاهای لازم برای درگیر کردن آنها شکل بگیرد مشاغلی مثل اقتصاد، روابط بین الملل، روابط داخلی و بخش‌هایی از این دست. بزرگترین آرزوی من این است که پرسپولیس یک آکادمی قوی داشته باشد که بازیکنان جوان را در برنامه‌ای ۱۰ ساله به تیم اول برساند. باشگاه باید دانشگاه هم داشته باشد. البته پرسپولیس دانشگاه داشت که نمی دانم چه شد. انگار تابلوی دانشگاه خیلی بزرگ بود! ما فقر فرهنگی داریم و باید از همان سنین نوجوانی و نونهالی شروع به کار کنیم.

* شما چندین سال در باشگاه پرسپولیس به عنوان مدیر حضور داشته اید. آیا این برنامه ۱۰ ساله را برای پرسپولیس پیش بینی کرده اید؟

- خیر پرسپولیس برای ۱۰ سال بعد برنامه‌ای ندارد. البته وزیر ورزش و معاون وی توجه ویژه ای دارند که زیر ساخت‌ها شکل بگیرد.