عامل تیراندازی در میدان آزادی کرمانشاه دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین براری اظهار داشت: چندی پیش یک فقره تیراندازی در میدان آزادی شهر کرمانشاه به پلیس ۱۱۰ گزارش شد که طی آن ۴ نفر که سوار بر ۲ دستگاه خودرو بودند ضمن درگیری و ضرب و شتم یکی از شهروندان به سمت وی تیراندازی و سپس اقدام به فرار کرده بودند.

وی ادامه داد: با توجه به حساسیت موضوع، شناسایی فوری ضاربان در دستور کار پلیس قرار گرفت و مأموران توانستند با انجام کارهای اطلاعاتی محل اختفای عامل اصلی تیراندازی را شناسایی و پس از هماهنگی با مقام قضائی نسبت به دستگیری وی در مغازه طلافروشی پدرش اقدام کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه با بیان اینکه متهم دستگیر شده علت تیراندازی را اختلافات شخصی با فرد مضروب عنوان کرد، افزود: تلاش برای دستگیری سایر همدستان وی ادامه دارد.