انتشار دو رمان نوجوان از شاهین رهنما در آینده نزدیک

رهنما شاعر و نویسنده کودک و نوجوان با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: دو رمان «چو پا چو» و «در سینه‌ام اسبی می‌دود» را برای مخاطبان نوجوان به «انتشارات سوره مهر» سپرده‌ام که قرار بود پیش از عید منتشر شود ولی به سال ۹۸ افتاد و قرار است همین روزها منتشر و روانه بازار کتاب شود.

وی درباره رمان نوجوان «چو پا چو» اظهار کرد: روایت این رمان به دو خانواده روستایی اختصاص دارد که در دو رؤستای همجوار هم زندگی می‌کنند؛ یکی از این خانواده‌ها خانواده شهید است، و دیگری خانواده جانباز. در ادامه یکی از همرزمان آن شهید و جانباز به آن منطقه وارد می‌شود و اتفاقاتی بین او و دو خانواده شهید و جانباز آن منطقه می‌افتد و داستان بر مبنای این اتفاقات پیش می‌رود.

این نویسنده کودک و نوجوان درباره رمان «درسینه‌ام اسبی می‌دود» هم توضیح داد: این رمان هم در فضای روستایی روایت می‌شود. در این داستان ما با خانواده‌ای مواجه هستیم که نسبت به باقی خانواده‌ها متمول هستند و پدر این خانواده که یک شخص نظامی بوده برای مأموریتی به سیستان و بلوچستان می‌رود و در آنجا مفقود می‌شود و در غیاب پدر اتفاقاتی برای پسر و دختر این خانواده می‌افتد که داستان را پیش می‌برد.

به گفته رهنما هر دوی این رمان‌ها بیش از ۲۰۰ صفحه دارند و قرار است در روزهای آتی چاپ شده و به نمایشگاه تهران برسند.