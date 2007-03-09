اجلاس سه جانبه ایران ، چاد و سودان با صدور یک بیانیه مشترک پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر، در این بیانیه مشترک آمده است: در چارچوب تلاشهای صادقانه جمهوری اسلامی ایران که برای میانجیگری میان جمهوری سودان و جمهوری چاد صورت می پذیرد و با توجه به تاکید روسای جمهوری چاد و سودان در دیدار با دکتر محمود احمدی نژاد پیشنهاد اجلاس 3 جانبه در تهران ارائه شد و در این راستا در تاریخ 17 اسفند، احمد اللامی وزیر امور روابط خارجی جمهوری چاد و مصطفی اسماعیل عثمان مشاور رئیس جمهور سودان به میزبانی منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران اجلاس مورد نظر را برگزار و ضمن تاکید بر پیوند های عمیق اسلامی، اهمیت تحقق صلح و ثبات در روند توسعه و دستیابی به رفاه وعدالت ، پایبندی خویش را به توافقات بدست آمده در تهران اعلام کردند.

در این بیانیه ضمن تاکید بر پایبندی بر توافقات بدست آمده بین جمهوری سودان و جمهوری چاد در مذاکرات قبلی ، با حسن نیت و اصرار بر اجرای کامل توافقات کردند که بندهای ذیل را با عنایت به زمان بندی و با حفظ اولویت به اجرا در آورند:

الف : بخش سیاسی

1- کمیته مشترک سیاسی پیگیری اجریا موافقتنامه ها هر چه سریعتر تشکیل جلسه داده واقدامات لازم را جهت عادی سازی روابط بین دو کشور مشخص کند.در این قالب افتتاح مجدد سفارتخانه های دو کشور مورد توافق قرار گرفته برضرورت بررسی افتتاح کنسولگریهای دو کشور در الجنینه و آبشه تاکید بعمل آمد.

2- دو طرف بر هماهنگی در سیاستهای مرتبط با بحران دارفور و مشورت برای اتخاذ تصمیم های مشترکی در جهت تامین منافع دو کشور ، تاکید کردند. در این راستا دو طرف بر اهمیت رایزنی و دیدار متقابل مقامات ارشد دو کشور تاکید و آمادگی خود را جهت برخورد فعال برای حل مشکلات فیمابین اعلام داشتند.

3- دو طرف تاکید نمودند که هماهنگیهای فوق الذکر و توقف کامل حملات تبلیغاتی علیه همدیگر در راستای اعتماد سازی تلقی می شود.

ب: بخش امنیتی - نظامی

1- دو طرف توافق نمودند که کمیته مشترک امنیتی نظامی که در پروتکل اضافی منعقد در خارطوم ( 26 جولای 2006 ) سودان وچاد مربوط به تامین امنیت مرزهای دو کشور فعال شود.

2- دو طرف توافق کردند که در هر یک از دو سوی مرز به عمق 70 کیلومتر تمامی عناصر شورشی و پناهندگان را تخلیه نمایند.

3- دو طرف توافق کردند از نفوذ عناصر مخالف همدیگر در اردوگاههای پناهندگان و آوارگان در چاد و سودان بمنظور جذب نیرو و تبلیغات علیه طرف دیگر جلوگیری کنند.

ج: بخش اقتصادی و اجتماعی

1- دو طرف با اهتمام فراوان به بهره گیری از امکانات خود جهت توسعه و فقر زدایی از مناطق مرزی مشترک تلاش خواهند نمود تا زمینه های بهره گیری عناصر منحرف از نیازمندی قبایل و ساکنان مناطق مرزی منتقی ساخته ، به آبادانی آن منطقه بپردازند. ضمنا جمهوری اسلامی ایران آمادگی خود را جهت ارائه خدمات انساندوستانه و مشارکت در طرحهای توسعه ای مناطق مرزی مشترک دو کشور اعلام نمود.

2- دو طرف تاکید نمودند که در جهت تسهیل امور وحل مشکلات جاری مناطق مرزی مسئولین اداری مناطق مرزی دیدارهای متناوبی که حداقل آن یک دیدار در ماه خواهد بود، انجام خواهند داد. بدیهی است در صورت نیاز امکان تحقق ملاقاتهای فوق العاده نیز فراهم خواهد بود.

در پایان این بیانیه مشترک، دو طرف سودانی و چادی از تلاش های جمهوری اسلامی ایران در جهت ایجاد توافق بین دو طرف و سهیم شدن در حل و فصل این منازعه ویرانگر تشکر کردند و پذیرایی های سخاوتمندانه میزبان را مورد تحسین قرار دادند.