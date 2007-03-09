سعد الحریری با رئیس مجلس لبنان دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو سوا، "نبیه بری" رئیس مجلس نمایندگان لبنان و "سعدالدین حریری" رئیس فراکسیون المستقبل، پنجشنبه شب برای اولین بار از چهار ماه پیش تا کنون با یکدیگر دیدار کردند تا راههای پایان دادن به بحران سیاسی لبنان را در میان نگرانی روز افزون درباره کشیدن شدن این کشور به جنگ داخلی بررسی کنند.

برپایه این گزارش، انتظار نمی رفت که این نشست سبب حل نهایی بحران شود، اما ( این نشست) نشانه ای از مهار کشمکش هایی است که گاهی به بروز درگیری هایی میان هواداران و مخالفان دولت منجر شده است.

بری و حریری پس از دیدار دو ساعت و نیم خود، هیچ گونه اظهار نظری کردند، اما یک منبع سیاسی نزدیک به بری گفت که مشکل همچنان نیازمند تلاش بیشتر است، اما رویکرد مثبتی وجود دارد.

حریری پنجشنبه گفته بود که با رئیس مجلس لبنان دیدار خواهد کرد، اما جزئیاتی را درباره محورها و ایده های مطرح در این دیدار ارایه نکرد و گفت : راه حل باید براساس اصل نبود غالب یا مغلوب باشد.

در این گزارش آمده است: به نظر می رسد که دیدار حریری و بری نتیجه تلاش های عربستان و ایران و نشست اخیر "محمود احمدی نژاد" رئیس جمهوری ایران و "عبدالله بن عبدالعزیز" پادشاه عربستان در شهر ریاض است.