به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر متکی وزیر امور خارجه کشورمان پس از اجلاس سه جانبه ای که شب گذشته بین ایران، چاد و سودان در دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه برگزار شد، در یک نشست خبری گفت: برگزاری این اجلاس ضمن اینکه فرصتی برای جمهوری اسلامی ایران به منظور بررسی روابط دو جانبه و راههای توسعه آن بود، مسائل فی مابین چاد و سودان نیز بر اساس توافق قبلی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی افزود: سابقه این موضوع به مذاکرات روسای جمهور در اجلاس سران اتحادیه آفریقا در گامبیا و پس از آن هم به مکاتباتی که با احمدی نژاد داشتند، برای کمک به کاهش برخی مسائل که بین دو کشور چاد و سودان وجود داشت، باز می گردد که در همین راستا ریاست جمهوری ایران به وزارت امور خارجه ماموریت داد تا این موضوع را پیگیری کند .

وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به انجام دیدارهای جداگانه خود با روسای جمهور دو کشور چاد و سودان در آدیس آبابا ، خارطوم ، آنجامنا و چاد گفت: امروز هم در اجلاسی سه جانبه با وزیر امور خارجه چاد و مشاور سیاسی رئیس جمهور سودان موضوعات موجود را از جوانب مختلف مورد بررسی قرار دادیم.

متکی تاکید کرد: اراده سیاسی رهبران و مسئولان دو کشور چاد و سودان در مذاکرات دو جانبه بر کاهش تنش موجود فی مابین ، تقویت اعتماد با توجه به علایق، اعتقادات مشترک و همسایگی و برداشتن هر گونه گامی در راه توسعه عدالت و رفاه در دو کشور برادر چاد و سودان متمرکز شد و قرار شد این اراده سیاسی برای رفع مسائل موجود اعمال شود.

وی خاطرنشان کرد: انجام مذاکرات چند جانبه و همچنین جلسات کارشناسانه در این رابطه نهایتا به صدور بیانیه ای مطبوعاتی منتهی شد.

وزیر امور خارجه ایران در عین حال تصریح کرد: برای اعزام یک تیم فنی به دو کشور چاد و سودان برای انجام مطالعات میدانی در منطقه توافق شد تا در ادامه همکاریها، راهکارهای ملموس تری را برای جلوگیری از تنش های احتمالی مورد بررسی قرار دهیم .

به گزارش خبرنگار مهر، در بخش دیگری از این نشست خبری، منوچهر متکی وزیر امور خارجه کشورمان در پاسخ به این سوال که موضع ایران در قبال قطع همکاری آژانس بین المللی انرژی اتمی در چندین مورد با کشورمان چیست، گفت: ما کماکان معتقدیم آژانس بین المللی انرژی اتمی باید در چارچوب وظایف قانونی و حقوقی خود حرکت کند و از سیاسی شدن برخوردها و یا تصمیمات سیاسی پرهیز کند.

وی افزود: امکان دارد مدیر کل آژانس بین المللی انرژی هسته ای به عنوان یک چهره بین المللی ملاحظات و راهکارهای سیاسی در ارتباط با موضوع پرونده هسته ای ایران که در جایگاه خودش مورد بحث وبررسی قرار می گیرد ارائه دهد اما هنگامیکه در مقام مدیر کل آژانس بین المللی انرژی سخن می گوید باید از جایگاه وظایف حقوقی خود سخن بگوید چرا که فعالیتهای صلح آمیز هسته ای ایران مبنای حقوقی و قانونی دارد.

متکی اظهار داشت: نمی توان فعالیت های هسته ای ایران را با تصمیمات و انگیزه های سیاسی محدود کرد و یا تصمیم سیاسی دیگری را در این خصوص در حالی اتخاذ نمود که گزارشات محمد البرادعی نیز بر عدم انحراف از فعالیتهای هسته ای کشورمان صحه می گذارد.

وزیر امور خارجه کشورمان تاکید کرد: طبیعی است چنین اقداماتی می تواند بر همکاریهای متقابل بین ایران به عنوان عضو متعهد آژانس و آژانس بین المللی انرژی هسته ای تاثیر گذار باشد. همانگونه که غیر متعهدها در نشست خود اعلام کردند شورای حکام و آژانس بین المللی انرژی اتمی نباید درهمکاری با اعضای خود برخورد سیاسی داشته باشند.

متکی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر چگونگی وضعیت دیپلماتهای ربوده شده کشورمان در عراق گفت: نمایندگان صلیب سرخ با 5 دیپلمات ربوده شده کشورمان ملاقات داشتند و حال عمومی آنان را خوب اعلام کردند و حتی یکی از آنان با خانواده خود تماس تلفنی نیز داشته است.

وی ادامه داد: ما اعتراض خود را نسبت به این اقدام زشت نیروهای آمریکایی اعلام داشتیم و از دولتمردان عراق که مسئولیت آزادی آنها را بر عهده این دولت می دانیم ، در خواست نمودیم در این راستا تلاش کنند و در دیدارهایی که با مقامات عراقی داشته ایم ، تسریع در آزادی دیپلماتهای ایرانی و پایان یافتن این اقدام غیر قانونی آمریکا را خواستار شده ایم .

وی همچنین خاطرنشان کرد: در ارتباط با موضوع جلال شرفی ، دبیر دوم سفارت ایران در بغداد نیز امیدواریم هر چه سریعتر آزاد شود.

گزارش خبرنگار مهر حاکی است، در بخش دیگری از این نشست خبری احمد اللامی وزیر امور خارچه چاد ، این اجلاس را مهم ارزیابی کرد و گفت: اجلاس سه جانبه برای تقویت روابط میان دو کشور چاد و سودان و به منظور عادی سازی روابط انجام شد و به زودی گفتگویی دو جانبه با یکدیگر را که تاکنون نداشته ایم از سر خواهیم گرفت.

وی افزود: اجلاس کمیسیون سیاسی که مسئول انجام معاهدات و توافقات است را بار دیگر از سر خواهیم گرفت و امیدواریم این گونه روابط در آنجامنا، سودان و جاهای دیگر نیز برقرار شود.

بنا بر این گزارش، مصطفی اسماعیل عثمان مشاور سیاسی رئیس جمهور سودان نیز در این نشست خبری ضمن تشکر از مقامات ایرانی به دلیل برگزاری این اجلاس و تلاشهای گسترده دراین زمینه اظهار داشت: مذاکراتی که در خصوص حل مسائل چاد و سودان انجام شد ما را به دیدگاه روشنی در جهت عادی سازی روابط رساند و ما به برادرانمان در ایران اعلام و تاکید می کنیم که همچنان در اجرای بیانیه صادر شده، پیش خواهیم رفت.

وی با قدردانی از جمهوری اسلامی ایران به دلیل تلاشها برای توسعه رفاه مناطق مرزی چاد و سودان ، تصریح کرد: این موضوع می تواند به امنیت و ثبات منطقه که علاقمند آن هستیم کمک کند.

وی ادامه داد: ما مراتب جدیت و سعی فراوان خود را به اهمیت برقراری روابط خوب و مستحکم با کشور چاد اعلام می کنیم .

مشاور سیاسی رئیس جمهور سودان در پاسخ به این سوال که اخیرا شورای امنیت سازمان ملل تصویب کرد تعدادی از نیروهای چند ملیتی در دارفور مستقر شوند لذا موضع دولت سودان در این خصوص چیست، گفت: موافقتنامه ابوجا که در ماه می گذشته در رابطه با دارفور به امضا رسید به هیچ وجه راجع به نیروهای بین المللی نبود و در این موافقتنامه صحبت از نیروهای آفریقایی شده بود.

وی ادامه داد: قطعنامه 1706 شورای امنیت سازمان ملل تبدیل نیروهای آفریقایی به نیروهای بین المللی را صادر کرد که دولت سودان با آن مخالفت کرد و ما تاکید می کنیم که حاضر نیستیم نیروهای بین المللی را به جای نیروهای آفریقایی بپذیریم و ما می خواهیم به نیروهای آفریقایی کمکهای فنی و تجهیزاتی شود اما برخی از ابرقدرتها تلاش می کنند این مصوبه را دور بزنند و نیروهای آفریقایی را به نیروهای بین المللی تبدیل کنند.

وی خاطرنشان کرد: موضع سودان در این رابطه پایبندی کامل به موافقتنامه ابوجا و کاملا مشخص است و نمی خواهیم نیروهای آفریقایی به نیروهای بین المللی تبدیل شوند.