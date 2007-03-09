پایان بی نتیجه نشست گروه 1+5 در نیویورک / مخالفت چین با برخی مفاد قطعنامه جدید بر ضد ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، سفرای پنج عضو دائم شورای امنیت(آمریکا، انگلیس، فرانسه، چین و روسیه) به همراه سفیر آلمان در سازمان ملل متحد، در نشستی در مقر هیئت نمایندگی انگلیس در سازمان ملل متحد به مدت 45 دقیقه درباره موضوع هسته ای ایران رایزنی کردند.

ویتالی چورکین سفیر روسیه در سازمان ملل متحد هرچند از پیشرفت اندک و مذاکرات خوب سخن گفت، اما با این حال دستیابی به توافق درباره این قطعنامه در هفته جاری را بعید دانست.

سفرای شش کشور با دستور دولتهایشان، مذاکراتی را درباره متن قطعنامه جدید برای تشدید تحریمها علیه ایران آغاز کردند.

دیپلماتها اعلام کردند که قطعنامه پیشنهاد شده شامل ممنوعیت سفر، تحریم تسلیحاتی، محدودیتهای مالی و تجاری و گسترش لیست افراد و یا شرکتهایی است که در برنامه موشکی و هسته ای ایران شرکت دارند و سرمایه های آنها باید مسدود شود.



در این حال لی ژان هوا نماینده چین گفت : سفرا بار دیگر صبح امروز( به وقت نیویورک) با هم دیدار خواهند کرد.



از سوی دیگر، یک مسئول بلندپایه آمریکایی که خواست نامش فاش نشود، تاکید کرد: چین با برخی مفاد پیش نویس قطعنامه جدید بر ضد ایران مخالف است.



شورای امنیت در 23 دسامبر(2 دی) و پس از چهار ماه مذاکرات دیپلماتیک با ایران، قطعنامه ای را بر ضد ایران به سبب فعالیتهای هسته ای صلح آمیز آن به تصویب رساند.