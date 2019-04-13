فدراسیون کاراته به دنبال مجوز شورای برون مرزی

به گزارش خبرنگار مهر، مالزی در جزیره «کوتاکینبالو» طی روزهای ششم تا هشتم اردیبهشت ماه میزبان رقابت‌های قهرمانی آسیا در رده‌های سنی نوجوانان، جوانان و زیر ۲۱ سال می‌باشد. برای حضور در این رقابت‌ها از مدتها قبل رقابت‌های انتخابی برگزار و با تشکیل اردوهای آماده سازی، مراحل تمرینی زیر نظر کادر فنی طی شده است.

اما انتشار خبر اعزام نشدن این تیم‌ها، موجی از ناراحتی و نگرانی را در میان کادر فنی و کاراته کاهایی که مدتهاست در اردوهای تمرینی حضور دارند، بوجود آورده است. اینکه اگر قرار بود تیمی به مسابقات اعزام نشود، چرا با صرف هزینه‌های سنگین، مسابقات انتخابی و اردوهای آماده سازی تشکیل شد.

خبرنگار مهر کسب اطلاع کرد که شورای برون مرزی با این اعزام مخالفت کرده است. گویا اولویت اعزام در سال ۱۳۹۸ به رقابت‌هایی است که شرایط حضور در المپیک را برای ورزشکاران کشورمان فراهم می‌کند. نکته مهم اینکه جلسه شورای برون مرزی برای موضوع اعزام کاراته کاها به مسابقات قهرمانی قاره‌ای چندماه قبل گذشته برگزار شده و با این شرایط بازهم فدراسیون برگزاری اردوهای آماده سازی را در دستور کار قرار داده است.

محسن آشوری دبیر فدراسیون کاراته در این مورد به خبرنگار مهر گفت: اواخر اسفندماه شورای برون مرزی در این مورد تصمیم گیری کرد. تلاش فدراسیون برای رفع موانع و مشکلات موجود برای اعزام سرمایه‌های کاراته کشور به مسابقات قهرمانی آسیاست و من خیلی امیدوارم این انجام شود.

این درست که در شرایط اقتصادی کشور می‌بایست در جهت کنترل هزینه‌ها برنامه‌های در دستور کار قرار گیرد، ولی قرار نیست اعزامی مهم و آن هم به رقابتهای قهرمانی آسیا که برای ساختن پایه‌های یک ورزش از اهمیت بالایی برخوردار است از دستور کار خارج شود.