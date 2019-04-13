به گزارش خبرنگار مهر، احمد همتی پیش از ظهر شنبه در نشست شورای اداری سمنان به میزبانی فرمانداری ضمن بیان اینکه آب همچون سال‌های قبل در سال ۹۸ نیز باید در اولویت برنامه‌های استان سمنان قرار گیرد، تاکید کرد: هرز رفتن پساب‌ها و ورود آن به بیابان قصور از سوی مسئولان و امری غیر قابل قبول است چرا که با استفاده از پساب‌ها می‌توان ۳۵۰ لیتر در ثانیه ظرفیت‌منابع آبی برای شهرستان سمنان ایجاد کرد.

وی با بیان اینکه در کنار کنترل و استفاده از پساب‌ها، می‌بایست بهره وری در حوزه مصارف آب در بخش کشاورزی نیز در دستور کار قرار گیرد، افزود: زمین‌های کشاورزی اگر تجمیع شوند و در کنار آن آبیاری صنعتی نیز شکل گیرد می‌توانیم ضمن تقویت بخش کشاورزی، فرصت‌های شغلی خوبی را نیز در سمنان فراهم آوریم.

عضو خانه ملت با بیان اینکه برای اولین بار ردیف بودجه مطالعه اجرای طرح انتقال آب دریای خزر به فلات مرکزی انجام شده که مایه خرسندی است، تاکید کرد: یکی دیگر از اخبار خوب واصله برای سمنان تخصیص ردیف برای سد فینسک بود که تمامی شرایط برای اجرا و تحقق آن فراهم است همچنین باید تلاش شود تا طی چند ماه آینده، قراردادهای لازم برای طرح‌های آب خزر و فینسک منعقد شود.

همتی با بیان اینکه مطالعات بر روی مسیل‌ها و بازنگری سیل‌بندها و حاشیه شهرهای سمنان از دیگر اقداماتی است که در سال ۹۸ باید به آن توجه داشت، تاکید کرد: این اقدام برای جلوگیری از بروز سیلاب، خطرات و آسیب‌های احتمالی ضرورت دارد.

وی با بیان اینکه در سال جاری نیز مقوله آب باید اولویت اصلی استان سمنان قرار گیرد، افزود: یکی از اقداماتی که ما در این راستا باید صورت دهیم، راه اندازی ستاد آب در استان است که بتواند امور مربوط به این مایع حیات بخش در سطح استان را با سرعت بهتری انجام دهد.

نماینده سمنان، مهدی شهر و سرخه در مجلس در دیگر بخش سخنان خود از سفر قریب الوقوع دو وزیر به سمنان خبر داد و گفت: هماهنگی برای سفر وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به سمنان صورت گرفته است.