۲۵ نفر از قاریان استان همدان به دیدار مقام معظم رهبری می روند

مجتبی جمالی در گفتگو با خبرنگار مهر از اعزام ۲۵ نفر از قاریان استان همدان به دیدار مقام معظم رهبری خبر داد و گفت: حافظان و قاریان و اساتید قرآن کریم فردا عازم تهران هستند.

وی با بیان اینکه قاریان و اساتید قرآنی در مراسم اختتامیه مسابقات بین‌المللی قرآن کریم شرکت می‌کنند، گفت: این برنامه هر سال برگزار می‌شود.

مجتبی جمالی با بیان اینکه تعداد ۵ نفر از قاریان اعزامی به دیدار مقام معظم رهبری را بانوان تشکیل می‌دهند، عنوان کرد: این نفرات از تمام شهرستان‌های استان همدان انتخاب شده‌اند.

وی اضافه کرد: اساتید قاریان و مسئولان قرآنی به این دیدار اعزام خواهند شد و در انتخاب افراد برای دیدار با مقام معظم رهبری از هر شهرستان استان همدان ۳ نفر انتخاب شده‌اند و یک نفر مسئول نیز آنها را همراهی می‌کند.

رئیس اداره قرآن اوقاف و امور خیریه استان همدان با بیان اینکه کسانی که تاکنون به دیدار مقام معظم رهبری نرفته‌اند برای این دیدار انتخاب شدند، گفت: سال گذشته نیز این برنامه برگزار شد و نفراتی از استان همدان اعزام شدند.