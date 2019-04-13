احداث شهرک صنعتی مشترک ایران و عراق در مرز پرویز خان

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند ظهر امروز شنبه در نشست کارگروه توسعه صادرات کشور که با حضور وزیر صمت در مرز پرویزخان برگزار شد، اظهار داشت: قرار است ۶ شهرک صنعتی مشترک در طول مرز ایران و عراق ساخته شود.

وی با بیان اینکه کرمانشاه ۳۷۰ مرز کیلومتر مشترک با کشور عراق دارد، افزود: ۵۰ درصد این مرز با اقلیم کردنشین عراق است.

استاندار کرمانشاه تصریح کرد: استان کرمانشاه ۶ بازارچه و مرز رسمی دارد که ۴ مرز و بازارچه آن در این محدوده قصرشیرین، سرپل ذهاب و گیلانغرب قرار دارد.

وی بیان داشت: طبق هدف گذاری صورت گرفته قرار بود در سال ۹۷ شاهد ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار صادرات از مرزهای استان به کشور عراق باشیم که با تلاش‌های صورت گرفته این میزان به ۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار رسید که رشدی ۴۴ درصدی داشته و شایسته تقدیر است.

بازوند با اشاره به اینکه بازگشایی مرز خسروی مطالبه بسیار جدی مردم استان کرمانشاه است، گفت: انتظار داریم هرچه زودتر شاهد بازگشایی این مرز که دارای بهترین زیر ساخت هااست، باشیم.

وی افزود: پرویزخان یک مرز مبادلاتی بسیار مهم است که علی رغم برخی کمبودهای زیرساختی، از یک رونق مبادلاتی بسیار خوب برخوردار است.