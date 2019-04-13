اتحاد مردم و نیروهای مسلح در دفاع از سپاه خار چشم دشمنان شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید علیرضا عبادی ظهر شنبه در دیدار با فرمانده سپاه انصارالرضا (ع) خراسان جنوبی، اظهار کرد: تفکر بسیجی منحصر در ارگان سپاه و بسیج نیست بلکه در قسمت‌های مختلف خصوصاً نیروهای مسلح وجود دارد.

وی با بیان اینکه واکنش و اتحاد مردم و نیروهای مسلح با یکدیگر پاسخ خوبی برای دشمن شد، افزود: در دفاع جنگ تحمیلی همه نیروهای مسلح، سازمان‌ها و مردم حضور فعال داشتند و جهاد نظامی را به خوبی پشت سر گذاشتند.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با اشاره به اینکه اگر تفکر بسیجی به صورت فراگیری وجود داشته باشد هیچ مشکلی در جامعه نخواهیم داشت، گفت: اگر در ایران شاهد فکرهای بیگانه گرا نباشیم هیچ مشکلی نخواهیم چراکه مشکلات امروز جامعه مربوط به حرکات سلیقه‌ای و کم ایمانی است که در اقلیت کمی وجود دارد اما منشأ همه فتنه‌ها شده است.

وی با بیان اینکه ۹۸ درصد مردم ایران از ابتدا طرفدار اسلام بوده اند، عنوان کرد: بسیجیان و سپاهیان برای دفاع از اسلام با خداوند معامله کرده اند.

علی قاسمی، فرمانده سپاه انصارالرضا (ع) خراسان جنوبی نیز در این جلسه با اشاره به اینکه اعتمادی که مردم به سپاه و پاسداران کرده اند را باید قدر بدانیم، اظهار کرد: هوشیاری و آمادگی همه مسئولین و پاسداران در استان وجود دارد.

وی با بیان اینکه از ابتدای بلای غیر طبیعی سیل برخی از استان‌های کشور تعداد پنج کامیون کمک‌های مردمی از سوی سپاه انصارالرضا (ع) خراسان جنوبی به استان‌های گلستان و خوزستان اعزام شده است، افزود: سپاه خراسان جنوبی همچنین در انتقال امکانات هلال احمر به مناطق سیل زده کمک کرده است.

فرمانده سپاه انصارالرضا (ع) خراسان جنوبی با اشاره به اینکه تعدادی از گروه‌های جهادی استان نیز به صورت خودجوش به مناطق سیل زده سفر کرده اند، گفت: تا کنون بیش از ۱۶۰ میلیون تومان کمک از سوی سپاه استان، ۳۰۰ میلیون تومان از سوی کمیته امداد امام خمینی (ره) و بیش از ۱۰۰ میلیون تومان از سوی هلال احمر استان به مناطق سیل زده کمک شده است.