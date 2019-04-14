مطالعه طرح هادی در ۹۳ درصد از روستاهای قروه انجام شده است

به گزارش خبرنگار مهر، شهرستان قروه ۱۲۶ روستای دارای سکنه دارد که از این تعداد ۱۱۲ روستای آن بالای ۲۰ خانوار هستند و به گفته رئیس بنیاد مسکن قروه تعداد روستاهایی که نقشه طرح هادی برای آنها مطالعه شده و دارای نقشه هستند برابر ۱۱۷ روستا بوده و در واقع در ۹۳ روستاها به طور کامل طرح هادی انجام شده و به پایان رسیده است.

«محمدمهدی محمدی» در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تعداد روستاهایی که فاز اول و دوم طرح هادی در آنها اجرا شده شامل ۴۴ روستا است، افزود: در حال حاضر برای ۶۴ روستا و ۳ شهر زیر ۱۲ هزار نفر جمعیت نقشه ثبتی و ساماندهی و صدور سند مالکیت برای اماکن روستایی به تعداد ۸ هزار و ۴۳۹ جلد صورت گرفته که این میزان معادل ۵۷ درصد از روستاهای شهرستان است که ساماندهی مالکیت شده‌اند.

وی به تملک ۵۰ هکتار زمین از اراضی منابع طبیعی در روستاها جهت تفکیک و واگذاری به متقاضیان فاقد زمین مسکن در کنار واگذاری ۲۹۴ قطعه از اراضی تفکیک شده روستایی به متقاضیان واجد شرایط در سطح روستاهای شهرستان اشاره کرد.

محمدی در ادامه به بخش بازسازی و مسکن روستایی پرداخت و گفت: برای ۸ هزار و ۵۲۸ واحد در سطح روستاها و شهرهای زیر ۱۲ هزار نفر جمعیت تسهیلات احداث و مقاوم سازی پرداخت شده و همچنین ۹۷۶ واحد روستایی برای تعمیر از محل تسهیلات تعمیراتی قرض‌الحسنه مسکن روستایی تسهیلات صورت گرفته است.

پرداخت تسهیلات احداث و مقاوم سازی ۶۵ واحد روستایی که بر اثر حوادث قهری متحمل خسارت شده‌اند و همچنین پرداخت ۶۵ فقره کمک بلاعوض به واحدهای خسارت دیده از دیگر مواردی بود که رئیس بنیاد مسکن قروه از آن سخن گفت.

به گفته محمدی از طریق حساب ۱۰۰ حضرت امام (ره) و بنیاد برکت هم برای مقاوم سازی و احداث ۶۴ واحد کمک بلاعوض پرداخت گردیده که این تسهیلات بیشتر به اقشار کم در آمد و کم برخوردار اختصاص یافت.

وی دیگر اقدامات انجام شده در بخش بازسازی و مسکن روستایی را شامل پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه از محل اعتبارات سفر رهبری جهت تکمیل واحدهای مقاوم سازی شده به تعداد ۶۰ واحد، پرداخت تسهیلات و کمک بلاعوض به واحدهای مقاوم سازی شده مددجویان کمیته امداد به تعداد ۹ واحد روستایی دانست.

همچنین محمدی از پرداخت تسهیلات و کمک بلاعوض به ۳ واحد از ساختمان‌های مقاوم سازی شده مددجویان بهزیستی با دو عضو معلول در روستاها در کنار احداث ۲ واحد مسکونی در روستای وینساز از محل اعتبارات حساب ۱۰۰ امام و کمک‌های مردمی خبر داد.

احداث ۱۰۴ واحد مسکونی در شهرک دانش در قالب طرح ولایت از محل اعتبارات سفر رهبری و تحویل متقاضیان واجد شرایط از جمله اقدامات مرتبط به بخش مسکن شهری بود که رئیس بنیاد مسکن قروه با اشاره به آن، افزود: از این تعداد واحد مسکونی ۲۱ مورد آن از طریق معرفی اعضای حساب ۱۰۰ امام و ۲۰ مورد هم به متقاضیان تحت پوشش بهزیستی دارای یک یا دو عضو معلول واگذار شده است.

مطابق اظهارات محمدی در این بخش همچنین تسهیلات مسکن مهر و احداث واحد مسکونی مقاوم به تعداد ۲۹۳ فقره در شهرهای دزج، دلبران و سریش آباد و تسهیلات ودیعه مسکن ویژه مستأجران کم درآمد به تعداد ۳۱۵ فقره پرداخت گردیده است.