به گزارش خبرنگار مهر، رضوان سلماسی پیش از ظهر شنبه در نخستین جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر همدان گفت: نوروز امسال نیز همانند سال‌های گذشته ستاد تسهیلات اسکان شهرداری همدان با محوریت سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی راه اندازی و طی بازه زمانی نزدیک به یک ماه به مسافران و میهمانان همدان خدمات ارائه شد.

وی بابیان اینکه یکی از اهداف مهم تشکیل ستاد تسهیلات نوروزی بالا بردن خدمات سفر با هدف تبدیل کارکرد همدان از شهر عبوری به جاذبه گردشگری است؛ گفت: بر این اساس باید ضمن بررسی و شناسایی نقاط ضعف و قوت برنامه‌های اجرا شده در ایام نوروز امسال برای استقبال، اسکان و خدمت رسانی به مسافران، از همین امروز برای فصل تابستان که ایام پیک مسافر در شهر همدان است برنامه ریزی شود.

سلماسی با بیان اینکه تابستان را پیش رو داریم و باید برنامه‌ریزی‌ها با دقت بیشتری انجام شود، اظهار کرد: با توجه به شرایط آب و هوایی امسال، همدان تابستان خوبی خواهد داشت و می‌تواند مقصد گردشگری باشد و یکی از مهمترین اقدامات این است که در این حوزه و جذب گردشگر کار شود.

ضرورت بهره مندی از توانمندی‌های تشکل‌های مردمی و بخش خصوصی

وی با تاکید بر اینکه باید از تجربیات بهره گرفته شود، اضافه کرد: در برنامه‌های نوروز امسال سعی شده بود از توانمندی‌های تشکل‌های مردمی و بخش خصوصی استفاده شود که انتظار می‌رود در برنامه‌های آینده همین روند با قدرت بیشتر ادامه یابد و برنامه‌ها بیش از پیش به این نهادها واگذار شود و مدیریت شهری نقش سیاست گذار، حامی و ناظر را بر عهده داشته باشد.

وی با اشاره به مطالبه شهروندان مبنی بر توجه هرچه بیشتر مدیران و برنامه‌ریزان شهری به عنصر خلاقیت در اجرای برنامه‌های فرهنگی به خصوص در حوزه گردشگری افزود: انتظار می‌رود با بهره‌گیری از دانش و تجربه متخصصین امر در برنامه‌های آینده از تکرار کارهای کلیشه‌ای خودداری و نوآوری در کارها بیشتر شود.

سلماسی با بیان اینکه اساسنامه سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری مشخص کرده که این سازمان در بحث سیاست‌گذاری بسیاری از برنامه‌ها حضور داشته باشد، گفت: انتظار ما نیز این است که سازمان فرهنگی شهرداری طبق شرح وظایف خود در برنامه‌ها حضور یابد و نباید این سازمان تنها در حد کار مساعدت و نصب بنر حضور خود را نشان دهد بلکه باید در سیاست‌گذاری و مشارکت در فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی به ویژه در حوزه گردشگری حضور داشته باشد.

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر همدان گفت: مسافران و گردشگران می‌توانند سفیرانی برای معرفی همدان به عنوان یکی از شهرهای مقصد گردشگری در کشور، منطقه و حتی دنیا باشند.

سلماسی ادامه داد: برای تابستان و سالهای آینده نیز در حوزه گردشگری و اسکان مسافران خلاقیت در انجام کارهای متفاوت به ویژه کارهای فرهنگی و هنری و ارتباط با توریست صورت گیرد که تفاوت و نگاه شاخص تری با اقدامات سال‌های گذشته داشته باشیم.

وی همچنین بر داشتن برنامه ریزی مشخص از جمله برگزاری جشنواره شهروندان برگزیده در سال جاری توسط سازمان فرهنگی، هنری و ورزشی شهرداری تاکید کرد.

گستردگی شورای محلات در همدان

نایب رئیس شورای شهر همدان نیز با اشاره به اینکه امیدواریم امسال کیفیت خدمات شهرداری در ارائه به شهروندان و مسافران بهتر از سال‌های قبل باشد؛ گفت: انتظار می‌رود برنامه‌های بهتر و جدیدتری در نوروز ۹۹ با برنامه‌ریزی‌های به موقع و مناسب ارائه شود.

حمید بادامی نجات خواستار پیگیری برخی موارد از جمله کارهای نیمه تمام در سال جاری از سوی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شد و گفت: فرهنگسرای کسب و کار با توجه به نامگذاری سال تکمیل شود تا شهرداری همدان در حوزه ترویج فرهنگ کسب و کار در بین شهرداری‌های کشور پیش قدم بوده و الگویی برای دیگر شهرهای باشد.

بادامی‌نجات با تأکید بر اینکه این اقدام باید در کل سطح شهر صورت گیرد، عنوان کرد: نباید تنها به راه اندازی فرهنگسرای کسب و کار بسنده کرد بلکه باید با تبلیغات محیطی مناسب کار تخصصی و مشاوره با کارشناسان موجی در شهر ایجاد شود که مردم به این سمت کشیده شوند.

نایب رئیس شورای شهر همدان افزود: ایجاد شورای اجتماعی محلات نیز که سال گذشته در ۴ محله افتتاح شد امسال تکمیل و به کل محلات شهر تعمیم یابد تا از ظرفیت مشارکت مردمی استفاده شود.

رئیس کمیسیون اقتصاد، سرمایه‌گذاری و گردشگری شورای شهر همدان نیز با تأکید بر اینکه وقتی همدان، شهر گردشگری می‌شود باید ادبیات، سیاست و نگاه آن نیز متناسب با این شیوه باشد، اضافه کرد: می‌توان به بحث گردشگری و شهر گردشگری به عنوان یک طرح جامع نگاه کرد.

حسین قراباغی عنوان کرد: باید تمام تلاش و کوشش را داشته باشیم که با توجه به اینکه همدان به عنوان یک شهر گردشگری مطرح است به این نقطه برسیم و این جایگاه را تثبیت کنیم.