افزایش اعتراضات مردم آمریکای لاتین به سیاستهای جنگ طلبانه کاخ سفید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازشینهوا ، جرج بوش و همسرش به همراه کاندولیزا رایس وزیرامورخارجه آمریکا با یک فروند هواپیمای نیروی هوایی وارد فرود گاه گارولهوس ، شهر سائوپائولو برزیل شدند .

رئیس جمهوری آمریکا طبق برنامه قراراست از کشورهای برزیل ، اوروگوئه ، گواتمالا و مکزیک دیدارکند .

دیدار وی از این کشورها تا چهار شنبه هفته جاری ادامه خواهد داشت .

سفر بوش به کشورهای آمریکای لاتین که اولین سفر خارجی وی در سال جاری میلادی است؛ با اعتراضات گسترده مردمی روبرو شده است .

پیش ازسفر جرج بوش به برزیل، راهپیماییهای ضد آمریکایی در چند شهر مهم این کشور برگزارشد؛ پیش از ورود وی ، حدود 6 هزار دانشجو ، طرفداران محیط زیست و جناحهای چپگرا علیه دیداررئیس جمهوری آمریکا در خیابانهای سائوپائولو دست به تظاهرات زدند و وی را آقای جنگ خواندند وپرچم آمریکا را به آتش کشیدند .

آنها آدمک بوش را که صلیب شکسته حزب نازی همراه آن بود، حمل کردند .

دراین تظاهرات نیروهای پلیس با راهپیمایان درگیر شدند و برای متفرق کردن آنان از گاز اشک آور استفاده کردند .

تا کنون گزارشی از سوی مقامهای درباره تعداد مجروحان این تظاهرات مخابره نشده است، اما رسانه های محلی گزارش دادند که دست کم شش تن از تظاهرکنندگان مجروح شدند .

تظاهرات ضد بوش در برزیل

در ریودو ژانیرو، فعالان ضد بوش با ایجاد موانعی در خیابان اصلی این شهر سبب مختل شدن رفت وآمد شدند؛ تظاهرکنندگان با تجمع در مقابل کنسولگری آمریکا دراین شهر، به ساختمان آن سنگ پرتاب کردند .

در شهربندری پرتو آلجره در جنوب برزیل صدها تن از تظاهرکنندگان شعارهای "گم شو، امپریالیست" سردادند و آدمک بوش را به آتش کشیدند .

دیدار بوش از برزیل دومین دیداروی ازاین کشور از زمان انتخاب مجدد لولا،رئیس جمهوری این کشور به شمار می رود .

سفر بوش به منطقه زمانی صورت می گیرد که واشنگتن در حال تعدیل سیاستهای خود در منطقه است، زیرا انتقاد کنگره از بوش به خاطر سیاستهایش در منطقه درحال افزایش است .

کاخ سفید پیشتر اهداف سفر بوش به منطقه را تعهدات دولت آمریکا به منطقه و ارتقاء دموکراسی اعلام کرده بود .

بوش که در برزیل 24 ساعت توقف خواهد کرد،در دیداربا همتای خود درباره چگونگی افزایش تولید سوخت شیمیایی biofuel گفتگو خواهد کرد .

طبق اظهارات مقامهای برزیلی، روسای جمهوری آمریکا و برزیل یک توافقنامه همکاری کلی درزمینه های تولید اتانول (الکل معمولی ) امضاء خواهند کرد .

برزیل که ازبزرگترین صادرکنندگان شکر جهان است؛ در نظر دارد یک بازار جهانی اتانول (مانند اوپک ) دایر کند .