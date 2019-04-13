فراخوان ملی برای تولید کک سوزنی با کاربرد در صنعت فولاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سید محمد صاحبکار رئیس مرکز شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، یکی از چالش‌های اصلی تولید فولاد ایران را وابستگی این صنعت به واردات «الکترودگرافیتی» عنوان کرد و گفت: در حال حاضر الکترودگرافیتی مورد نیاز کشور به طور کامل از خارج وارد می‌شود.

وی افزود: برای واردات الکترود گرافیتی، ارز قابل توجهی از کشور خارج می‌شود، لذا تولید داخلی این محصول باید در اولویت اصلی بخش صنعت و معدن کشور قرار گیرد.

صاحبکار در رابطه با مشکل تأمین مواد اولیه تولید الکترود گرافیتی گفت: مواد اولیه مورد نیاز برای تولید الکترود گرافیتی، کک سوزنی است که تولید کک سوزنی با کیفیت بالا در انحصار کشورهای معدودی است؛ لذا برای بومی سازی الکترودگرافیتی، دستیابی به تولید کک سوزنی، شرط اساسی نیل به این هدف است.

عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات فناوری افزود: به منظور رفع موانع تأمین الکترودگرافیتی مورد نیاز صنایع تولیدی کشور، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اقدامات متعددی را در دست اجرا دارد و باید همه توان کشور در این زمینه شناسایی شود و با هم افزایی آنها، به نتیجه مطلوب رسید.

رئیس مرکز شرکت‌های دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: به منظور بومی سازی و توسعه دانش فنی و فرآیند تولید کک سوزنی و فرآوری خوراک آن با تکیه بر توانمندی پژوهشگران و شرکت‌های دانش بنیان فراخوان انجام شده است که این فراخوان در محورهای گوگرد زدایی از روغن‌های آروماتیکی سنگین، جداسازی ذرات QI از قیر قطران زغال‌سنگ، فرایند تولید کک اسفنجی و کک سوزنی و تولید کک سوزنی با استفاده از خوراک‌هایی که نیاز به کاهش گوگرد و ذرات جامد ندارند، هستند.