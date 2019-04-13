اعتبارات ملی باید برای سیل شیراز نیز لحاظ شود

به گزارش خبرنگار مهر، فرج الله رجبی ظهر شنبه در جریان نشست هماهنگی کارگاه – مسابقه قوام الدین شیرازی بیان کرد: دولت ۱۳ الی ۱۵ هزار میلیارد تومان برای هزینه‌های سیل باید پرداخت کند و باید شرایطی ایجاد شود که شیراز نیز مشمول پرداخت این هزینه‌ها باشد تا بتوان شرایط شهرک سعدی و دروازه قران را بهبود بخشید.

وی با اشاره به اینکه باید وضعیت دروازه قران را برای شرایط سیل اصلاح کرد، بیان کرد: برای وضعیت شهرک سعدی نیز باید اصلاحات لازم هم در زیرساخت‌ها و هم خانه‌های مردم اعمال شود و شرط این اقدامات این است که سیل شیراز را باور کنیم و دولت نیز برای آن اعتبارات ملی در نظر بگیرد.

این نماینده مردم شیراز عنوان کرد: از دولت توقع داریم این مسائل را در شیراز حل کند تا دوباره در دروازه قرآن و یا محله سعدی چنین اتفاقاتی پیش نیاید.

رجبی در ادامه سخنان خود با اشاره به جشنواره معماری قوام الدین شیرازی گفت: در این رابطه برای اینکه شهرداری همواره پای کار باشد می‌توان شهردار را رئیس شورای سیاست گذاری کرد و این موضوع را به تصویب شورای شهر نیز رساند.

وی بیان کرد: با این کارهم با تغییرات شهردار، فضای همکاری مجموعه شهرداری با این جشنواره تداوم دارد و هم اینکه بودجه مناسبی برای برگزاری چنین رویدادی هر ساله در نظر گرفته می‌شود.

این نماینده مردم شیراز با اشاره به اینکه نباید نگاه فرد محور و سلیقه‌ای به این جشنواره داشت، افزود: الان به خاطر اینکه بعضی از اعضای نظام مهندسی با جشنواره مخالفت داشتند الان هم در جلسه نیستند که این نشان می‌دهد در یک مجموعه افراد تصمیم گیر هستند نه تشکیلات که این اتفاق بدی است.