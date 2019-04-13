۱۰۰۰ گرم مواد مخدر در چهارمحال و بختیاری کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سلیمان ریاحی گفت: در پی وصول خبری مبنی بر فعالیت دو سوداگر مرگ در امر تهیه و توزیع مواد مخدر در شهرستان شهرکرد پیگیری موضوع در دستور کار مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان و مأموران فرماندهی انتظامی بخش لاران قرار گرفت.

وی افزود: پس از تحقیقات دقیق و هماهنگی با مقام قضائی در یک عملیات غافلگیرانه خودرو این قاچاقچیان توقیف و دو سوداگر مرگ دستگیر شد.

این مقام انتظامی ادامه داد: در بازرسی از خودرو این قاچاقچیان ۴۳ گرم هروئین، ۶۵ گرم شیشه و دو گرم تریاک کشف شد.

وی در پایان با اشاره به معرفی متهمان به مراجع قضائی تاکید کرد: در سالجاری نیز برخورد قاطع و قانونی با قاچاقچیان مواد مخدر در دستور کار پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قرار دارد.