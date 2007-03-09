آغاز ساخت خط لوله انتقال گاز ایران از سپتامبر 2009

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از نشریه داون پاکستان، این مقام پاکستانی اظهار داشت: هر یک از سه کشور ایران، هند و پاکستان به طور مستقل خط لوله گاز در سرزمین خود را احداث خواهند کرد و در این میان، ایران کار ساخت این خط لوله در خاک خود را به منظور گازرسانی به مناطق شرقی خود آغاز نموده است.

به گفته وی، ایران بیش از 1000 کیلومتر خط لوله گاز احداث خواهد کرد و 655 کیلومتر از ساخت آن بر عهده پاکستان است که بر اساس قراردادهای "بی.او.او.تی" (ساخت، مالکیت، بهره‌برداری و انتقال) با بخش خصوصی انجام خواهد گرفت.

قرار است بلافاصله پس از انعقاد قرارداد خرید گاز از ایران میان وزارت نفت پاکستان و شرکت ملی صادرات گاز ایران در ژوئن 2007، شرکت‌ اصلی تامین‌ مالی خط لوله گاز ایران در خاک پاکستان مشخص گردد.

بر اساس قیمت کنونی فولاد که هر تن حدود 960 دلار است، خط لوله 1092 کیلومتری گاز عبوری از خاک ایران بالغ بر 4 میلیارد دلار هزینه در بر خواهد داشت و حدود 2.6 میلیارد دلار نیز برای ساخت 655 کیلومتر خط لوله در پاکستان و 600 میلیون دلار نیز برای ساخت 344 کیلومتر خط لوله گاز در خاک هند مورد نیاز است.