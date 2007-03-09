امیدواری نمایندگان پارلمان عراق به موفقیت کنفرانس منطقه ای بغداد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی صوت العراق، "سامی العسکری" از نمایندگان فراکسیون ائتلاف عراق یکپارچه، اجلاس منطقه ای بغداد را تحولی در دیپلماسی عراق توصیف کرد و گفت: پاسخ مثبت بین المللی برای حضور در اجلاس و بحث و بررسی بحران عراق به رسمیت شناختن دولت ملی و روند سیاسی عراق و نقش این کشور در منطقه از سوی کشورهای شرکت کننده است.

دولت عراق اعلام کرده است که اجلاس منطقه ای بغداد روز دهم مارس (نوزدهم اسفند) برای حمایت از روند سیاسی و تلاشهای دولت وحدت ملی برای استحکام بخشیدن به امنیت و ثبات عراق برگزار خواهد شد.

بنابر اعلام عراق، همه کشورهای همجوار شامل ترکیه، ایران، سوریه، اردن، عربستان و کویت و همچنین مصر و بحرین برای حضور در اجلاس منطقه ای بغداد موافقت کرده و اسامی مسئولان شرکت کننده را مشخص کرده اند.

عراق همچنین اعلام کرده است که اتحادیه عرب، سازمان کنفرانس اسلامی و سازمان ملل متحد نیز با حضور در اجلاس منطقه ای بغداد موافقت کرده اند و پنج عضو دائم شورای امنیتی نیز با مشارکت سفیران خود در بغداد در اجلاس یاد شده موافقت بعمل آورده اند.

از سوی دیگر، "ایاد السامرایی" از نمایندگان فراکسیون "التوافق" خواستار شفافیت کشورهای همجوار درباره بحران عراق و شناختن مشکلات واقعی شهروندان عراقی ناشی از دخالت های خارجی شد.

وی در گفتگو با صوت العراق افزود: کشورهای مداخله کننده در امور داخلی عراق باید بدانند که شکست تجربه عراق اثر منفی بر منطقه و جهان خواهد گذاشت.

السامرایی از کشورهای شرکت کننده در اجلاس منطقه ای بغداد خواست تا از روند سیاسی و دولت عراق برای اعمال حاکمیت قانون و برقراری امنیت و اجرای طرح های اقتصادی حمایت کنند.

وی افزود: گفتگوی شفاف و واقعی تضمین کننده تشخیص دلایل خارجی بحران عراق است و عراقی ها در سطح داخلی باید برای موفقیت طرح اعمال حاکمیت قانون با هم همراه باشند.

"صفیه السهیل" نماینده فراکسیون "العراقیه" نیز اجلاس منطقه ای بغداد را سرآغاز جدید و مهمی برای دیپلماسی عراق دانست به ویژه که این اجلاس در خاک عراق برگزار می شود.

وی ابراز امیدواری کرد که دیدگاه عربی، منطقه ای و بین الملی برای حمایت از برنامه استراتژی سیاسی، امنیتی و اقتصادی عراق روشن و واضح باشد.

السهیل همچنین از کشورهای همجوار خواست تا اهمیت تحول سیاسی و امنیتی عراق با نهادهای دموکراتیک آن را درک کنند و مشروعیت دولت عراق و حاکمیت این کشور را کاملا به رسمیت بشناسند که به گفته وی، این امر به معنای عدم مداخله در امور داخلی عراق براساس موازین بین المللی است. وی اجلاس منطقه ای بغداد را تحولی در دیدگاه جامعه بین المللی نسبت به عراق دانست.

"تانیا طلعت" نماینده فراکسیون ائتلاف کردها در پارلمان عراق نیز اجلاس منطقه ای بغداد را سرآغاز خوبی برای برپایی اجلاس های منطقه ای در پایتخت عراق دانست و گفت: این اجلاس نشان دهنده اعتراف ضمنی به این مسئله است که اوضاع عراق بعد از چهار سال انزوا به موفقیت نزدیک می شود.

وی افزود: عراق با قدرت در اجلاس منطقه ای بغداد شرکت خواهد کرد و دیدگاه خود درباره بحران این کشور را به نمایندگان کشورهای شرکت کننده خواهد رساند.

طللعت همچنین خواستار تلاش مشترک کشورهای همجوار و کشورهای موثر در منطقه زیر نظر سازمان ملل متحد با دولت عراق برای تقویت ثبات درعراق و به رسمیت شناختن حاکمیت این کشور شد.