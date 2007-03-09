نسبت فکری ما با جریان پسامدرن

به گزارش خبرنگار مهر، ژان بودریار چند روز پیش در پاریس درگذشت. این درگذشت بهانه ای است که مضامین و موضوعاتی فراوان در باب وی و جریانی که وی را بدان منتسب می دهند یعنی جریان پسا مدرن ارائه شوند. در این چند روز ایران زمینیان هم از منظرهای مختلف به کار و مشی این جامعه شناس و متفکر جنجالی فرانسوی اندیشه کرده اند.

یکی از مهمترین پرسشهایی که در این باب مطرح است این است که نسبت فکری – معرفتی جریان پسامدرن به صورت عام و بودریار به صورت خاص با سنت فکری ما ایرانیان چیست. پاره ای افراد ابراز می کنند که این نسبت جدی و عمیق نیست چرا که ما در حال گذر از سنت به سوی مدرنیته هستیم در حالی که این جریان و متفکران بنا دارند فضا و بستر را برای حرکت از مدرنیته به سوی پسامدرن فراهم سازند. عده ای دیگر هم البته این تقریر را نمی پذیرند و معتقدند ما بالاخره با این سنت پسا مدرن نسبتی داریم و نمی توانیم و نباید از آن براحتی گذر کنیم.

به نظر می رسد همه این اختلاف نظرها ناشی از گوناگونی تعریف پسا مدرن باشد. اگر پسامدرن را مرحله ای مجزا از مدرنیته مطرح کنیم و موقعیت پسامدرن را وضعیتی فرید و منحصربفرد رد نظر بگیریم که به زعم پاره ای از متفکران، غرب در حال تجربه آن است شاید بتوان با چندین مقدمه دیگر بدینجا رسید که سنت فکری ما ارتباطی وثیق و تودرتو با جریان پسا مدرن برقرار نمی کند. اما به نظر می رسد پسا مدرن را نمی توان جدا و مستقا از مدرنیته تعریف کرد.

پسامدرن مرحله ای مجزا از مدرنیته نیست. این جریان را می توان ذیل این ویژگی مدرنیته که همه چیز و همه کس را با دیدی انتقادی مورد توجه قرار می دهد تعریف کرد. اگر رویکرد مدرنیته به همه امور مبتنی بر منظری پرسش محورانه است طبیعی است که به خود هم از همین منظر و با تکیه بر سلاح و ابزار نقد نگاه کند. اگر منظر و مشی ما اینگونه باشد و اگر بپذیریم که فهم درست و دقیق مدرنیته یکی از پرسشهای مهم فرهنگی ما است آنگاه ما گریز و گزیری نداریم که بجد و با دقت با رویکردهای پسامدرن مواجه شویم و سعی کنیم در ابتدا آن را فهم و سپس تحلیل و واکاوی نماییم. این البته کاری است که تاکنون صورت نداده ایم. اولاً گزینش ما از آثار پسامدرن کتره ای و دلبخواهانه بوده است. ثانیاً زبانی که برای ارائه آموزه های آنها اتخاذ شده اند اکثراً زبانی قابل فهم نبوده است و اکثر ترجمه ها نیز از مشکلاتی عدیده رنج می برند. ثالثاً ما نتوانسته ایم جایگاه دقیق این ادبیات را در کل نظام فکر ی- فلسفی مدرنیته بدرستی شرح و بسط دهیم.

این نکات البته بدان معنا نیستند که کار افرادی که در این زمینه پژوهش کرده اند بی ارج و قدر است. منظور ما آن است که کار جدی گرفتن تفکر پسا مدرن تا حد زیادی ناشی از نشان دادن این نکته است که این فهم جریان مسئله ما است و نشان دادن این نکته تنها با جا دادن ادبیات پسامدرن در کل جریان مدرنیته قابل توجیه است. اتخاذ این مشی نه مانعی بر سر را فرایند مدرنیزاسیون جامعه ما است و نه طبیعتاً چشم ما را بر نقاط منفی و فرود مدرنیته می بندد. به نظر می رسد به آثار و افکار فردی چون بودریار نیز باید از این دریچه نگریست.

