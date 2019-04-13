کشف یک کیلو گرم مواد مخدر در مخفیگاه متهم

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رسول بهرامی ضمن اشاره به دستگیری یک خرده فروش حرفه‌ای مواد مخدر، اظهار کرد: با شکایت تعدادی از شهروندان مبنی بر اینکه فردی حدوداً ۳۰ ساله که سابقه دستگیری نیز دارد، اقدام به توزیع مواد مخدر در سطح حوزه استحفاظی می‌کند، بررسی موضوع در دستور کار قرار گرفت.

این مقام انتظامی با بیان اینکه تیم عملیات کلانتری تحقیقات در این خصوص را آغاز کردند، تصریح کرد: در تحقیقات انجام شده مشخص شد که خبر صحت داد و تعداد افراد مشکوک به طور مستمر به مخفیگاه فرد مذکور تردد دارند.

وی بیان داشت: نتیجه تحقیقات انجام شده در اختیار مقام قضائی قرار گرفت و متعاقب آن دستور دستگیری متهم اخذ شد.

سرهنگ بهرامی با اشاره به اینکه تیمی از مأموران کلانتری برای دستگیری متهم به مخفیگاه وی اعزام شدند، ادامه داد: مأموران پس از مدتی مراقبت ویژه و اطمینان از اینکه متهم در مخفیگاهش حضور دارد، عملیات دستگیری متهم اجرا و در این عملیات مقدار یک کیلو مواد مخدر کشف و متهم ضمن دستگیری برای تحقیقات تکمیلی به کلانتری منتقل شد.

کلانتر محله تهران نو افزود: متهم پس اعتراف به جرم ارتکابی، تحقیقات تکمیلی در اختیار مقام قضائی برای سیر مراحل قانونی قرار گرفته است.