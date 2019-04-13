به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال سیدنی استرالیا، در هفته بیست و پنجم لیگ برتر استرالیا امروز ساعت ۱۴:۳۰ به مصاف وسترن سیدنی واندرز رفت که در نهایت این بازی با نتیجه یک بر یک به پایان رسید.

رضا قوچان نژاد مهاجم پیشین تیم ملی فوتبال کشورمان پس از ۴۶ دقیقه، تعویض شد. این مهاجم ایرانی در ۴۶ دقیقه ای که در زمین بود موفق به زدن گل و یا دادن پاس گلی نشد تا سیدنی با این تساوی ۴۹ امتیازی شود و همچنان پس از پرث گلوری با ۴۹ امتیاز، در رده دوم جدول قرار بگیرد.

مهاجم پیشین تیم فوتبال آپوئل قبرس در این فصل چندان در گلزنی موفق نبوده است. او در ۱۷ بازی ای که این فصل با لباس تیم های آپوئل و سیدنی انجام داده، تنها موفق به زدن ۳ گل شده است.