به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پاکستان تودِی، عمران‌خان نخست وزیر پاکستان قرار است در روزهای ۲۱ و ۲۲ آوریل سال جاری میلادی (۱ و ۲ اردیبهشت) به ایران سفر کند.

بر اساس اعلام این رسانه، منابع آگاه در این خصوص اعلام کردند که وی قرار است در جریان این سفر با رهبر و رئیس جمهوری ایران دیدارهای جداگانه ای داشته باشد.

این درحالیست که اکسپرس تریبیون چند روز پیش در گزارشی نوشت: از زمان آغاز زمامداری عمران خان در آگوست سال میلادی گذشته، انتظار انجام چنین سفری می‌رفت. برخی کارشناسان بر این باورند که سفر وی در راستای برقراری توازن در رابطه با ایران و عربستان انجام می‌‏شود. برخی رسانه‌‏ها یکی از محورهای سفر احتمالی وی را حصارکشی و امنیت مرزی عنوان می‌کنند.