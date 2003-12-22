قهرمان كوراش جهان به صنام نمي رود

به گزارش خبرنگار" مهر" وزن 100+ كيلوگرم تيم جودو صنام خالي است ومربيان اين تيم قصد دارند به هرنحوممكن يك جودوكار خوش تكنيك را جذب كنند.

مربيان صنام قبل ازبرگزاري مسابقات كوراش قهرماني آسيا باعبدالله تانگرايوف قهرمان سنگين وزن تيم كوراش آسيا به توافق رسيدند، اماعقد قرارداد به موفقيت سرمربي ازبكستان موكول كردند كه وي دراين مورد جوابي نداد وتهران را ترك كرد. يكي ازمربيان صنام دراين مورد به" مهر" گفت: حضورتانگرايوف درصنام منتفي است، ولي يك جودوكارقابل را حتما جذب خواهيم كرد. وي درمورد بازي اين هفته با پاس يادآوري كرد: ازجوانان خود يك نفررا دراين وزن به ميدان خواهيم فرستاد.