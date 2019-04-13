سپاه با تمام توان در کنار مردم سیل زده خوزستان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالله حاجی صادقی ظهر امروز شنبه در بازدید از مناطق سیل زده شهرستان حمیدیه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مقاومت امروز مردم حمیدیه در برابر دشمن متجاوز است که هرگز تسلیم نشدند.

وی افزود: آنچه اینجا مشاهده کردم این است که مردم با تمام توان و اخلاص و قدرت ایستاده اند تا مشکلات را برطرف کنند و بحمدالله اوضعیت خوبی که اکنون در حمیدیه و روستاهای آن مشاهده می‌شود، به خاطر این اقدامات مردمی است.

نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران تأکید کرد: پس از فروکش کردن سیل مسئولان باید به وظیفه خود در خصوص بازسازی خانه‌ها آسیب دیده، احیای زمین‌های کشاورزی و شغل‌های که خسارت دیده باشند.

حجت الاسلام حاجی صادقی ادامه داد: آنچه در مرحله امداد و نجات افراد و امداد و نجات شهرها با تمام قوت پای کار است و به مردم کمک می‌کند.

نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران اظهار کرد: سپاه آنچه را در اختیار دارد متعلق به این مردم می‌داند و به میدان آورده و همه را به کار گرفته است.و در مراحل بعدی نیز با تمام قدرت در موارد مربوط به سپاه حضور خواهیم داشت.

وی بیان کرد: دیگر مسئولان هم با اخلاص و این اعتقاد که خدمت به مردم بزرگترین عبادت است، همچنان پای کار باشند چون بهترین راه مبارزه با استکبار بنابر فرمایشات مقام معظم رهبری همین خدمت به مردم است.

حجت الاسلام حاجی صادقی گفت: امیدوارم مسئولان هم وظایف خود را بدانند و این روحیه و توجه ویژه به مناطق فروکش نکند و با تمام قوت ادامه داشته باشد.