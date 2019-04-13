انتشار بیش از۴۳ هزارمیلیارد از مجوزهای صادر شده اوراق مالی اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود نصرتی، معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با اشاره به تایید وصدور مجوز کل اعتبارات مربوط به بند د تبصره ۵ قانون بودجه به میزان ۵۵ هزار میلیارد ریال مابین شهرداری‌ها ازانتشار ۴۳ هزار و ۵۰۰ میلیاردریال آن درروزهای پایانی سال ۹۷ خبر داد.

وی ادامه داد: در سال ۱۳۹۷ به استناد قانون مذکور مجوز انتشار ۵۵ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی با تأیید وزیر کشور به شهرداری‌ها داده شد که اعتبار مذکور در قالب سه موضوع اساسی شامل احداث خطوط قطار شهری شهرهای تبریز، شیراز، مشهد، قم، تهران و اهواز به میزان ۴۵ هزار میلیارد ریال، خرید اتوبوس برای شهرهای یزد، اصفهان و مشهد به میزان ۵,۰۰۰ میلیارد ریال و نوسازی بافت فرسوده شهر مشهد ۵,۰۰۰ میلیارد ریال اختصاص داده‌شده است.

معاون منابع و پشتیبانی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها افزود: در این راستا طرح‌های قطار شهری همه شهرداری‌ها به‌جز شهرداری قم به مرحله انتشار رسید و شهرداری‌ها با تکمیل انتشار خود در اوایل امسال موفق به انتشار ۴۲ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت برای طرح‌های قطار شهری خواهند شد و از اوراق مربوط به بافت فرسوده نیز ۱,۵۰۰ میلیارد ریال به مرحله انتشار رسیده که با اصلاح طرح مربوط به بافت فرسوده اطراف حرم ۳۵۰۰ میلیارد مابقی نیز مجوز انتشار از بانک مرکزی دریافت خواهد کرد.

نصرتی اضافه کرد: با توجه به اینکه تعهد ۵۰ درصد سهم دولت برای اوراق خرید اتوبوس در ساعات پایانی سال گذشته برای بانک مرکزی صادر شد، شهرداری‌های اصفهان، مشهد و یزد پیرو مذاکرات انجام‌شده با دیوان محاسبات در روزهای آینده مجوز انتشار از بانک مرکزی را خواهند گرفت.

وی همچنین گفت: با توجه به اینکه در سال جاری مشکلات و ابهامات مربوط به انتشار اوراق مالی اسلامی که در سال گذشته با آن مواجه بودیم را نداریم و این مشکلات حل‌شده، لذا امیدواریم شهرداری‌های متقاضی در اسرع وقت مستندات خود را برای صدور مجوز به دفاتر تخصصی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور ارسال کنند.

جانشین رئیس و معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در خاتمه خاطرنشان کرد: با پیگیری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها کشور، اعتبار مصوب این تبصره در قانون بودجه سال جاری به ۸۰ هزار میلیارد ریال افزایش‌یافته و دولت علاوه بر قبول ۵۰ درصد تضمین پرداخت اصل و سود اوراق طرح‌های قطار شهری و حمل‌ونقل شهری، ۵۰ درصد اصل و سود اوراق منتشره برای طرح‌های بازآفرینی شهری بافت فرسوده پیرامون حرم‌های مطهر امام رضا (ع) در مشهد، حضرت معصومه (ع) در قم، حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) در شهر ری و حضرت احمد بن موسی (ع) در شیراز توسط سازمان برنامه‌وبودجه از طرف دولت تضمین می‌شود.