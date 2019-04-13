به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری عصر شنبه در جلسه ساماندهی سواحل گیلان که در استانداری برگزار شد با اشاره به کاهش تعداد غریق در سال گذشته، اظهار کرد: طرح جذب سرمایه گذار و حضور بخش خصوصی در نقاط گردشگر پذیر منجر به درآمد زایی و کاهش غریق می‌شود.

استاندار گیلان تصریح کرد: این طرح منجر به ایجاد شغل نسبتاً دائم و کار فصل به صورت خودگردان و بی نیاز به اعتبارات دولتی در جهت اشتغالزایی و ارائه خدمات به گردشگران است.

وی با تاکید بر ایجاد شیوه نامه‌ای برای بررسی و برنامه ریزی در این طرح، بیان کرد: بخشی از این طرح درباره سرویس بهداشتی، غریق نجات و ایمنی و سایر موارد جز الزامات کار محسوب می‌شود و بخش دیگر نیز به راه اندازی غرفه، آلاچیق، فروشگاه، رستوران و از این دست موارد بر اساس سلیقه سرمایه گذار مربوط می‌شود.

سالاری با بیان اینکه این طرح منجر به درآمدزایی، اشتغال زایی و به صفر رساندن غریق می‌شود، افزود: حدود ۸۰ نقطه در اطراف سواحل از طریق فراخان به سرمایه گذاران واگذار می‌شود که این افراد با هزینه کم، سازه قابل حمل و آسان و تحت نظارت ستاد ساماندهی سواحل از طریق ارائه خدمات به گردشگران درآمدزایی خواهند کرد.

استاندار گیلان تاکید کرد: شناسایی نقاط قابل واگذاری به بخش خصوصی، بررسی موقعیت، طول و عرض و عمق تقریبی به لحاظ مخاطرات، تأمین امکانات زیر ساختی تا ورودی محوطه‌ها طی قراردادی به سرمایه گذاران واگذار می‌شود.

وی درباره دستگاه واگذار کننده و متولی این طرح نیز گفت: انعقاد قرارداد با سرمایه گذار با مصوبه کمیته ساماندهی سواحل بر عهده یکی از دستگاه‌های بنادر دریانوردی، ورزش جوانان و یا میراث فرهنگی است.