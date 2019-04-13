ائتلاف آزادی و تغییر سودان بر ادامه اعتراضات اصرار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، ائتلاف آزادی و تغییر در سودان از ادامه اعتراضات در سودان تا تحقق خواسته‌های انقلاب خبر داد.

این ائتلاف ضمن درود بر تظاهرات کنندگانی که به اعتراضات خود در برابر مقر فرماندهی ارتش ادامه می‌دهند و نیز به افسران و سربازانی که حامی اعتراضات و تظاهرات بوده اند، اعلام کرد: اراده ملت شکست ناپذیر است. ملت سودان پس از سه دهه رنج به عقب بازنمی گردد. نقش نیروهای مسلح سودان، جانبداری از ملت است نه تسلط بر آن. باید دولتی با صلاحیت گسترده تشکیل شود و نیز مجلس تشکیل شود. ما با حکومت نظامیان بر کشور مخالفیم. تیم ۱۰ نفره ای برای ارائه خواسته‌های مردم به شورای نظامی تشکیل شده است. جز فروپاشی نظامی که سی سال بر سودان حکم راند، وجود ندارد. عمر البشیر است که عوض بن عوف و عبدالفتاح البرهان رئیس شورای انتقالی کنونی را روی کار آورده است. همه زندانیان سیاسی باید سریعاً آزاد شوند.