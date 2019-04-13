شکست شیمیدر برابر شهرداری گرگان در نخستین دیدار

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله نیمه نهایی لیگ برتر بسکتبال از ساعات ۱۵ امروز شنبه با دیدار تیم‌های شیمیدر تهران و شهرداری گرگان آغاز شد که این دیدار در پایان با برتری ۷۴ بر ۷۲ تیم شهرداری به پایان رسید.

جدال دو تیم با برتری شهرداری گرگان در کوارتر اول و دوم همراه شد اما در کوارتر سوم این تیم شیمیدر بود که بهتر ظاهر شد و ۳۱ بر ۱۶ حریف خود را شکست داد. در کوارتر چهار دو تیم نمایش نزدیکی داشتند و در ثانیه‌های پایانی می‌توانست برنده این دیدار تغییر کند اما تیم میزبان از فرصت بدست آمده استفاده نکرد و در نهایت با یک امتیاز اختلاف بازی را واگذار کرد.

برنامه دیدارهای مرحله نیمه نهایی لیگ بسکتبال به این شرح است:

شنبه ۲۴ فروردین

* پتروشیمی بندر امام – نفت آبادان

* شیمیدر تهران ۷۳ – شهرداری گرگان ۷۴

یکشنبه ۲۵ فروردین ماه

* پتروشیمی بندر امام – نفت آبادان

* شیمیدر تهران – شهرداری گرگان

پنجشنبه ۲۹ فروردین

* نفت آبادان- پتروشیمی بندر امام

* شهرداری گرگان- شیمیدر تهران

جمعه ۳۰ فروردین

* نفت آبادان- پتروشیمی بندر امام

‌* شهرداری گرگان- شیمیدر تهران

دوشنبه ۲ اردیبهشت

‌* پتروشیمی بندر امام – نفت آبادان

‌* شیمیدر تهران- شهرداری گرگان