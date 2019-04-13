شکست شیمیدر برابر شهرداری گرگان در نخستین دیدار

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله نیمه نهایی لیگ برتر بسکتبال از ساعات ۱۵ امروز شنبه با دیدار تیمهای شیمیدر تهران و شهرداری گرگان آغاز شد که این دیدار در پایان با برتری ۷۴ بر ۷۲ تیم شهرداری به پایان رسید.
جدال دو تیم با برتری شهرداری گرگان در کوارتر اول و دوم همراه شد اما در کوارتر سوم این تیم شیمیدر بود که بهتر ظاهر شد و ۳۱ بر ۱۶ حریف خود را شکست داد. در کوارتر چهار دو تیم نمایش نزدیکی داشتند و در ثانیههای پایانی میتوانست برنده این دیدار تغییر کند اما تیم میزبان از فرصت بدست آمده استفاده نکرد و در نهایت با یک امتیاز اختلاف بازی را واگذار کرد.
برنامه دیدارهای مرحله نیمه نهایی لیگ بسکتبال به این شرح است:
شنبه ۲۴ فروردین
* پتروشیمی بندر امام – نفت آبادان
* شیمیدر تهران ۷۳ – شهرداری گرگان ۷۴
یکشنبه ۲۵ فروردین ماه
* پتروشیمی بندر امام – نفت آبادان
* شیمیدر تهران – شهرداری گرگان
پنجشنبه ۲۹ فروردین
* نفت آبادان- پتروشیمی بندر امام
* شهرداری گرگان- شیمیدر تهران
جمعه ۳۰ فروردین
* نفت آبادان- پتروشیمی بندر امام
* شهرداری گرگان- شیمیدر تهران
دوشنبه ۲ اردیبهشت
* پتروشیمی بندر امام – نفت آبادان
* شیمیدر تهران- شهرداری گرگان
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