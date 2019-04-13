لزوم ایجاد سازمان مردم نهادجهت ترویج فرهنگ و ورزش در اسلامشهر

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود مرسلپور عصر شنبه در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان ضمن تبریک به مناسبت اعیاد شعبانیه اظهار داشت: با تدابیرهایی که اندیشیده شده است در نیمه دوم بهمن و اسفند عملیات روانی دشمن در حوزه اقتصاد فروکش کرد که به دلیل اتحاد میان مسئولین بود و برخوردی با سواستفاده گران بوجود آمد که طی آن مشکلات مرتفع شد.

مرسلپور در ادامه با اشاره به جنگ اقتصادی سال ۹۷ گفت: دیدیم که در این زمان اتفاق و مشکل خاصی در کشور رخ نداد و نه اینکه گرانی نباشد بلکه مردم به مشکلات بی اعتنایی کردند.

فرماندار اسلامشهر در ادامه به با باران‌های اخیر اشاره کرد و افزود: با مشکلاتی که بر اثر سیل اخیر پیش آمد، در این میان آمریکایی‌ها نیز ساکت نماندند و اقدام ناجوانمردانه علیه سپاه پاسداران را راه انداخت به این دلیل که جرأت مقابله با کشور را ندارد و جنگ روانی سپاه پاسداران را بوجود آورد.

وی بیان داشت: در همه مشکلات و در همه دوران جریان‌های سیاسی در مورد سپاه وحدت نظر داشته و دارند و دیدیم که به طور منسجم مقابل آنان ایستادند چرا که مسئولین ما در این شرایط تدبیر و مدیریت و دقت و بدون دخالت احساسات وارد صحنه می‌شوند و دیدیم که مردم نیز در راهپیمایی حمایت از سپاه محکم وارد میدان شدند و حمایت خود را اعلام کردند.

مرسلپور در ادامه با بیان اینکه ما از همه سرمایه گذاران دعوت می‌کنیم که در اسلامشهر به سرمایه گذاری بپردازند گفت: اسلامشهر با همه جایگاه ورزشی که دارد باید کمک شود تا اشتغالزایی در آن صورت بگیرد و یکی از کارهای مهمی که باید امسال انجام شود اولین سازمان مردم نهاد برای ترویج مسائل فرهنگی و ورزشی در این شهرستان ایجاد شود.