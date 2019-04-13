پیروزی نزدیک پتروشیمی برابر نفت آبادان

به گزارش خبرنگار مهر، در دومین رقابت مرحله نیمه نهایی لیگ برتر بسکتبال عصر امروز شنبه تیم‌های پتروشیمی بندرامام و نفت آبادان در سالن اندیشه شهرک بعثت ماهشهر به مصاف هم رفتند که این دیدار را تیم پتروشیمی با نتیجه نزدیک ۷۵ بر ۷۳ از نفت آبادان برد.

دومین دیدار این دو تیم ساعت ۱۶ فردا به میزبانی پتروشیمی برگزار خواهد شد. این مرحله از رقابت‌ها به صورت ۳ از ۵ برگزار خواهد شد.

در دیدار نخست این مرحله تیم شهرداری گرگان موفق شد تیم شیمیدر تهران را با نتیجه ۷۴ بر ۷۳ شکست دهد.

برنامه دیدارهای مرحله نیمه نهایی لیگ بسکتبال به این شرح است:

شنبه ۲۴ فروردین

* پتروشیمی بندر امام ۷۵ – نفت آبادان ۷۳

* شیمیدر تهران ۷۳ – شهرداری گرگان ۷۴

یکشنبه ۲۵ فروردین ماه

* پتروشیمی بندر امام – نفت آبادان

* شیمیدر تهران – شهرداری گرگان

پنجشنبه ۲۹ فروردین

* نفت آبادان- پتروشیمی بندر امام

* شهرداری گرگان- شیمیدر تهران

جمعه ۳۰ فروردین

* نفت آبادان- پتروشیمی بندر امام

* شهرداری گرگان- شیمیدر تهران

دوشنبه ۲ اردیبهشت

* پتروشیمی بندر امام – نفت آبادان

* شیمیدر تهران- شهرداری گرگان