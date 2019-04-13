قدرت اخوان اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر اضافه کرد: این کنفرانس کشوری بهداشت و محیط زیست در هشت محور مهم مرتبط با بهداشت، محیط زیست، کشاورزی و منابع طبیعی، گردشگری و… برگزار خواهد شد.

وی موضوعاتی نظیر محیط زیست، بهداشت محیط، ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE)، نشاط و سلامت اجتماعی و… را از محورهای این کنفرانس ملی برشمرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ادامه داد: مهندسی بهداشت عمومی و حرفه‌ای، کشاورزی و منابع طبیعی، گردشگری و توسعه پایدار و پیامدهای تغییر اقلیم از دیگر محورهای مورد طرح در این کنفرانس کشوری خواهد بود.

وی زمان برگزاری کنفرانس ملی بهداشت و محیط زیست اردبیل را روزهای پنجم و ششم تیرماه امسال اعلام کرد و متذکر شد: دانشگاه علوم پزشکی اردبیل میزبان و مجری این کنفرانس کشوری است.

اخوان اکبری با دعوت از اساتید، متخصصان، کارشناسان، دانشگاهیان و دانشجویان و نیز علاقمندان دارای پژوهش‌های مرتبط با محورهای کنفرانس برای ارسال آثار بیان داشت: مهلت ارسال آثار به کنفرانس ملی بهداشت و محیط زیست اردبیل تا ۲۵ اردیبهشت ماه جاری تعیین شده است.

گفتنی است علاقمندان برای دریافت اطلاعات بیشتر در این خصوص می‌توانند به تارنمای کنفرانس (info@confhe.ir) مراجعه و یا با دبیرخانه کنفرانس با شماره‌های ۳۳۲۵۰۱۵۶-۰۴۵ و ۰۹۱۴۳۵۲۶۵۶۰ تماس بگیرند.