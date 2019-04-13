به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی شنبه عصر در دیدار جمعی از هنرمندان انقلابی خراسان که در محل دفتر امام جمعه مشهد برگزار شد اظهار کرد: مشهد دارای ظرفیت عظیم هنر انقلابی است و ظرفیتی در این شهر وجود دارد که در هیچ جای کشور وجود ندارد و آن، مرکز آفرینش‌های هنری آستان قدس رضوی است، این ظرفیت هنری، سرمایه ارزشمندی است که می‌تواند بسیاری از هنرمندان را جذب کرده و به کانون توسعه هنر در انقلاب و دفاع مقدس تبدیل شود.

وی افزود: در تولیدات مکتوب باید به سمت ارائه تحلیل در کنار مصداق حرکت کنیم و موضوعات مربوط به انقلاب را باید تحلیل کنیم و در مقام استشهاد زندگینامه شهدا را بیان کنیم، با این کار، قصه جنبه منطقی و استدلالی می‌گیرد که اگر این‌چنین شود، طرفدار بیشتری پیدا می‌کند و برای مخاطب جذاب می‌شود.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی ادامه داد: به‌اندازه طراحی کار، روی اجرا و امکانات اجرایی آن نیز کار کنید، هنر یک بازار است، وقتی کسی محصولی تولید می‌کند، ابتدا بازارش را می‌سنجد، اشکال عمده ما در هنر وابسته به انقلاب و دین همین است که بازار سنجی نمی‌کنیم.

وی گفت: در جریان هنر، ابتدا باید بازار هنر انقلاب و دین را راه اندازی کنیم و بعد در جای خودش قرار دهیم که هنگام عرضه محصول، آثار هنری ما مورد بی‌اعتنایی مخاطب قرار نگیرد.

عضو مجلس خبرگان رهبری تاکید کرد: نگارش زندگینامه‌های شهدا عملی مفید و پرفایده است و ارائه تاریخ خوب است اما نکته مهم، تحلیل جریانات است کتاب در مورد زندگی شهدا زیاد نوشته‌شده اما برای زندگینامه خواندن، ظرفیتی وجود دارد، با این‌که برخی نوشته‌ها جذاب و قوی است اما این ظرفیت اکنون پر شده است.

وی بیان کرد: متأسفانه در کشور یا در اجرا و یا در برنامه‌ریزی پیش از اجرا نقص داریم عمده مشکل ما در کشور در حوزه برنامه‌ریزی است که یا برنامه نداریم یا آن کار ناقص طراحی و اجرا می‌شود.